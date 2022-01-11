加密貨幣大跌　美國聯儲局3月真會加息嗎？

3萬億美元、2.2萬億美元、1.9萬億美元。這是全球加密貨幣在兩個月前、一周前和現在的總市值。而這個令人咋舌的跌幅還在繼續。

過去五年內，全球市值最大的加密貨幣比特幣（Bitcoin）升幅達到驚人的4,300%,而自2020年秋美國聯儲局大開閥門QE放水以來，充足的資本和流動性更是在加密貨幣圈掀起了前所未見的瘋狂，即便是2021年美股的牛市也得相形見絀。

不過，念及美國實體經濟增長乏力的情況，美國聯儲局的寬鬆政策無疑是飲鴆止渴，每遲一天縮表都是在令美國虛胖的經濟進一步積重難返。隨着近來美國通脹數據一再衝破數十年的記錄，即便是再樂觀的觀察人士，也都意識到崩盤的風險——是以，為托住美國經濟基本盤，聯儲局的加息已是勢在必行。

上周加密貨幣的大跌，正是因為聯儲局於1月5日公佈了其2021年12月中旬的政策會議簡要，會議認為，疫情以來所實施的救市措施已經不再適用，應對高通脹，聯儲局將加速縮表、尋求加息。是以，目前所有訊息都在指向聯儲局將於今年3月加息，落實其「年內加息三次」的規劃。待得美國政府這周三（1月12日）公佈消費者價格指數之後，倘若通脹數據超過預期，便將佐證聯儲局加息縮表的合理性。屆時，加密貨幣的跌勢也將繼續持續，直到市場消化聯儲局最早在3月加息的可能性。

因應美國實體經濟令人堪憂的情況，美國聯儲局近來立場愈趨鷹派。（Getty）

無論從任何角度觀之，加密貨幣過去一年多的超級牛市都已經結束，即便是美股也難以被抱以厚望。畢竟，就如同過去幾個月由恒大引發的內地地產動蕩一樣，只要銀行關上閥門、停止貸款，缺少資本的產業立刻便愁雲密佈。美股、加密貨幣乃至由此延伸出來的NFT等，都是建立於市面資本充沛的前提之上。而今聯儲局無論依據任何數據和任何對美國經濟的評估，都到了需要「關上閥門」的時刻。

可問題在於，聯儲局真的能夠這麼快加息縮表嗎？一個獨立的聯儲局肯定是會這樣做的，但聯儲局真的能夠獨立做出決定嗎？

早在數月前，聯儲局便一再做出「需要停止QE」的評估，可是在行動上卻一緩再緩。這是為什麼？早在特朗普仍在任的2020年，聯儲局就不乏「美國經濟無法承擔大量放水」的擔憂，可是為何直至今日仍在躊躇不定、畏首畏尾？關鍵點便在於來自白宮的壓力。

股市也好，幣圈也罷，都直接與億萬投資者的銀包相關，而銀包收益又直接掛鉤人們的心情與對社會時政的看法。更無法忽視的是，過去一年多牛市的一大特徵便在於大量散戶的參與，無論是robinhood、狗狗幣還是一眾諸如元宇宙炒房等NFT概念，雖然遠未去到「顛覆過往機構壟斷」的地步，但卻也令億萬投資者成為持份人。

是以，2020年的特朗普（Donald Trump）為了連任而一再向聯儲局施壓，一再宣揚股市的"all time high"（歷史巔峰），2021和2022年的拜登（Joe Biden）同樣會向聯儲局施壓，只不過熟稔政治習俗和公關、善於處理人際關係的拜登，不至於似特朗普那樣將白宮與聯儲局的矛盾搞得天下皆知。

拜登被調侃為二戰以來美國最弱勢總統，而目前美國聯邦參議院民主黨佔48席（另有2席親民主黨的獨立議員），共和黨佔50席。眾議院民主黨佔221席，共和黨212席，另有2席空缺。2022年11月的中期選舉至關重要。（Getty）

人們越是強調聯儲局的獨立性，就越顯現了其所面臨的政治壓力。這固然是筆者的主觀論斷，但在選舉政治維度越發弱勢的拜登政府和民主黨，面臨被特朗普徹底改造、藉民粹浪潮而上的共和黨，怎可能不想盡一切辦法守住今年11月美國中期選舉？如今這位愛國愛傳統，極度抵觸特朗普，認為民粹主義會毀掉美國前路的白宮之主，無論是於私還是於公，都會盡一切手段助民主黨守住年底的選戰。

在這種情況下，美國聯儲局怎能不面對壓力？

當然，美國政治的迷幻之處也正在於有太多人對「政治獨立」抱有宗教般的堅持，猶如大明嘉靖朝「大禮議」時的讀書人一般，為了「名分」二字不惜代價。所以，無論是出於宏觀經濟考量，還是出於「政治獨立」的考量，各界也都普遍認為聯儲局3月縮表加息勢在必行。

不過，倘若政治因素凌駕於其他考量之上，倘若美國聯儲局3月只是繼續放出「強硬」的口風，象徵性地擺出一些無關痛癢的舉措，那麼不僅加密貨幣將再迎來一波牛市，人們也應該持續更新對美國政治的認知。