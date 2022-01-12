朝鮮頻密試射導彈　是向韓國與美國的抗議

朝鮮在1月11日向東部海域發射導彈，這是朝鮮一個星期內第二次試射，引起關注。朝鮮在12日證實並指試射的是高超音速導彈，有分析指朝鮮在2022年初頻密的試射，是為向韓國與美國抗議，發出要求談判訊號。



朝鮮在1月5日試射了首枚的導彈，翌日朝中社發表聲明指國家科學院試射高超音速導彈成功。但韓國軍方質疑朝方報道的真實性，韓方評估這只是一般且可攔截的彈道導彈。此舉可能「觸怒」了朝方，促使其短時間內進行第二次試射，證明其構成威脅。

圖為1月5日，韓國首爾一個車站，新聞正播放朝鮮試射導彈的報道。（Getty）

高超音速導彈是指飛行速度高於5馬赫，即音速5倍的導彈，其極高的速度可對攔截系構成挑戰。朝鮮領袖金正恩在2021年公布的重點開發武器名單中，就包括了高超音速導彈。

有分析指，朝鮮的抗議對象除了韓國外，還有美國。美朝核談判自2019年後陷入僵局，拜登（Joe Biden）政府上台後調整外交政策，把其集中力放在中國與俄羅斯身上，朝鮮先後次序被排在後方。

雖美國表明歡迎在不設條件下恢復談判，但朝鮮拒絕開放式談判的想法，稱美國必須撤回其「敵對政策」，才能展開談判。朝鮮在前總統特朗普（Donald Trump）年代已表明，美國須先解除對朝鮮制裁，朝鮮才願意跟隨。

首爾梨花大學教授伊斯利（Leif-Eric Easley）表示，即使因疫情的邊境封鎖限制了貿易和外交，平壤仍決心與首爾進行軍備競賽，抗議華盛頓將注意力集中在俄羅斯和中國上。

疫情進一步令朝鮮經濟受壓，頻密試射導彈亦是對美國的抗議，迫使其再次返回談判桌上。