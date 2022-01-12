新冠肺炎｜美國聯合航空約3000員工染疫請假　需減縮航班

美國聯合航空公司行總裁柯比（Scott Kirby）1月11日表示，迅速傳播的變種病毒Omicron（奧密克戎）導致公司數千名員工生病請假，迫使公司減縮近期的航班。



據中國媒體財聯社1月12日報道，柯比在一份內部備忘錄中寫道：「舉個例子，在新澤西州的紐瓦克，就有近三分之一的員工請了病假，對於那些生病或隔離在外的人，我祝願你們早日康復。」

他說，目前聯合航空大約有3000名員工被感染，這一數字約佔其85,000名員工總數的3.5%。

不過相對幸運的是，聯合航空接種疫苗的員工佔員工總數的96%以上，目前沒有一個人住院，而且在最近8周內，接種疫苗的員工中還沒有因為感染新冠而出現死亡的事件。

聯合航空的的一位發言人表示，該航空公司將持續地減少1月和2月的航班計劃，以適應不斷變動的人員配備水平。不過公司沒有透露取消航班的具體數據。

這家航空公司採取這一舉措之際，人員配備問題正困擾着整個美國航空業。自平安夜以來，由於新冠疫情和天氣寒冷等原因，已有2萬多架次航班被取消。就在上周，阿拉斯加航空因人手短缺而在1月份削減了10%的航班。航班減少和人員短缺將使冬季的航空旅行成為乘客的噩夢。

為緩解人手緊缺情況，美國聯合航空公司與飛行員工會達成一致，將在1月份大部分時間裏，向能夠工作的飛行員提供3倍薪水。此外，聯合航空的空中服務員也會得到額外的工資補貼。美國多家航空公司也相應提高了空中服務員的工資，以避免假日期間航班的中斷。