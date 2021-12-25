聖誕節・新冠肺炎｜全球逾4000航班取消　處處限聚　氣氛大打折扣

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續近兩年，變異病毒株Omicron（奧密克戎）的出現，令不少人想順利度過節日的心願成空。不過不少人似乎無懼疫情，美國仍數以百萬計的人準備作長途旅行，只是美國兩大航空公司已取消多個航班。



美國聯合航空（United Airlines）和達美航空（Delta Air Lines）因Omicron蔓延，合計被迫取消聖誕前夕逾200個航班。

德國漢莎航空（Lufthansa）執行長施波爾（Carsten Spohr）24日稱，由於Omicron傳播，將取消大約10%的冬季航班。

名為Flightaware.com的追蹤網站稱，全球航空公司取消4,000多個聖誕週末的航班。

網站在平安夜全球有2,314個航班被取消，而這一天通常是旅行高峰期。其中大約四分之一是美國航班。聖誕節當天全球又有1,404個航班被取消，周日的航班也有340個被取消。

●美國

美國根據該國疾病控制和預防中心（CDC）建議12月31日解除針對南非等非洲八國的旅行限制。

美國11月26日宣布對南非、博茨瓦納、莫桑比克、納米比亞、萊索托等8個非洲國家實施旅行限制。

美國總統拜登（Joe Biden）採取措施對醫院提供支援，並對民眾分發快速檢測套裝，但專家稱無論這些方法多受歡迎，都做得太少且為時已晚，無法阻止聖誕節和新年期間與Omicron相關個案急增。

英國新冠肺炎疫情：英國稱不會在聖誕前加強防疫措施。民眾因此還可有規模相對正常的慶祝活動。圖為2021年12月23日，倫敦一戶人家相當有心思，以大量燈飾裝飾自家住宅。（AP）

●英國：連續3天新增十萬

政府稱24日稱過去24小時新增122,186個確診個案，較前一天多2,397個，這是再次刷新紀錄，也是該國連續3天新增個案超10萬個的一天。

該國同日也錄得137個新增死亡個案。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）24日在平安夜發表談話，敦促民眾快去接種疫苗，並稱在確診個急增的情況下，當這是送給國家和家人最好的禮物。

●澳洲：防疫限制橫跨新年

該國人口最多的新南威爾斯州25日公布新增6,288確診病例，是該國疫情爆發以來的單日新高。人口第二多的維多利亞州則新增2,108確診病例。

已宣布收緊防疫措施的這兩個州份，24日起民眾在室內公共場所必須戴上口罩。新州民眾自27日起，餐廳、酒吧、咖啡廳等場所的人數限制恢復，將實行至2022年1月27日。

日本新冠肺炎疫情：圖為2021年12月21日，人們走在日本淺草寺外的街道上。路上的裝飾已甚富新年氣氛。（AP）

●日本：東京現首例Omicron

繼大阪與京都後，日本東京都24日也確認出現首宗感染途徑不明的Omicron本土個案。

京都府與福岡縣25日也分別確認轄內Omicron病人皆無外遊紀錄，同樣疑為社區傳播。

TBS電視台引述京都府25日稱，轄內4名男女確診感染Omicron，全部無海外旅遊史，也都接種完成兩劑疫苗。4人年齡介於40多歲到70多歲，其中3人感染途徑不明，研判有可能是社區傳播。

東京25日開始啟用12個病毒檢測站，有意者可在此獲得免費服務。部份地方的檢測站外有大排長龍。

日本厚生勞動大臣後藤茂之24日晚宣布正式批准使用美國默沙東（Merck & Co.）的新冠肺炎口服藥，最快27日運動各醫療機構供病人服用。

●意大利：禁止戶外慶新年

該國24日單日新增確診個案50,599個，刷新紀錄。新增死亡個案141個。

政府下令收緊防疫限制，措施包括禁止所有戶外舉行的新年慶祝活動。

意大利新冠肺炎疫情：圖為2021年12月24日，米蘭大教堂外一名身穿聖誕老人服裝的人在等待途人打賞。（AP）

●法國：確診個案創新高

陷入第五波疫情的法國，24日稱過去24小時新增91,608確診個案，為該國疫情爆發以來最高紀錄。

法國衞生部長韋朗（Olivier Veran）稱這個國家很快出現每日新增個案達10萬的情況。

●印度：慶祝活動「縮水」

印度因應疫情限制群聚。首都新德里收緊大型聚會限制，宗教場所也嚴格管控人潮。慶祝活動規模大幅縮細，讓那些想趁節日賺錢的商戶大為失望。

印度新冠肺炎疫情：圖為2021年12月24日，位於新德里的聖心主教座堂外有信徒與朋友一同自拍。（AP）

●越南：日增萬多新個案

該國24日稱新增16,157確診個案，當中有16,142個是本土個案，15個是輸入個案。

來到2021年年底，越南單日新增病例動輒破萬，首都河內市每天染疫人數更屢次排名全國第一，佳節熱鬧氣氛不再。政府下民眾新年及農曆年都不准群聚。

●新加圾：改變Omicron歸類

當地24日​新增​265​確診個案，所幸無人死亡。衞生部網站24日​更新的數據指出，新增病例中有​177個是社區個案，​9個來自勞工宿舍，​79個是境外輸入。

此外，政府改變對國內Omicron個案的歸類方式，25日確定境內新增82個Omicron病例。這批個案中，有17個本土個案和65個輸入個案。

衞生部24日晚在網站上稱新加坡Omicron個案增加，原因是24日起所有S基因靶標失效（S-gene Target Failure）的病人已歸類為感染Omicron，無須進行全基因組排序。

馬來西亞新冠肺炎疫情：圖為11月29日，馬來西亞吉隆坡國際機場，來自新加坡的旅客剛抵埗。（Reuters）

●馬來西亞：疑首見本土個案

出現首個疑似本土感染Omicron的病例。衞生部25日稱病人在砂勞越的一間工程公司工作，3年沒出過國，古晉衞生局仍在調查源頭。

全國累計有62個Omicron個案；除上述病例，其餘61個為境外輸入病例。

●南非：停止追蹤密切接觸者

政府宣布停止追蹤診病人的密切接觸者。衞生部稱此舉無法遏制病毒傳播，而許多人應已接觸過確診者或者曾染疫。有鑑於此，政府決定調整措施。

當地衞生部發通知給地方政府官員，指調整應對疫情策略，不再積極追蹤密切接觸者，而是會強調人民履行個人責任，須戴好口罩，以及保持安全社交距離。