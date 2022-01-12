新債王岡拉克：美國高通脹正帶來經濟衰退壓力

據財聯社報道，美東時間1月11日，美國「新債王」岡拉克（Jeffrey Gundlach）表示，隨着持續的通脹促使美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）退出寬鬆貨幣政策，美國經濟的衰退壓力正在積聚。



岡拉克稱，聯儲局「在考慮工資增長時，似乎遠遠落後於曲線」，「我們將比以往更加密切地關注經濟衰退。」

目前美國聯邦利率水平接近於零，岡拉克認為，聯儲局可能只能將政策利率提高到僅1.5%，如果進一步加息可能將會給經濟帶來痛苦。這與包括高盛在內的多家華爾街預測機構的預期不同，後者多數預計聯儲局可能將利率提高到超過2%。

岡拉克表示，他此前對高通脹的預測是正確的，2021年美國通脹率可能會超過7%，並可能在今年上半年「見頂」。

他說，隨着消費者信心惡化，國債收益率已經不再發出「不用擔心，樂觀」的訊號。同時，市場開始顯現出「經濟即將走弱」的跡象。不過，他並未預測經濟衰退即將來臨。

岡拉克的其他觀點，包括底層崗位工資的上漲可能會推高整體工資水平，岡拉克還援引了摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）的觀點，稱美國勞動力市場正面臨巨大壓力。

他又指，美國房價仍在大幅上漲，抵押貸款融資仍可能顯得便宜。如果美國市場調整，歐洲市場的表現將優於美國，此舉對於價值投資者來說，「這一訊息非常明確」。