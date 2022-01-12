英特爾Intel道歉及刪除信件涉新疆內容　美國議員斥「怯懦」

美國國會共和黨籍參議員霍利（Josh Hawley）1月11日致函英特爾（Intel）行政總裁蓋爾辛格（Patrick Gelsinger），要求對方就向供應商發布的公開信刪除當中涉新疆內容、公開道歉的決定給予說明，另一參議員魯比奧（Marco Rubio）更斥英特爾「怯懦」。



據美國之音（VOA）1月12日報道，霍利1月11日致函英特爾，批評英特爾願意遷就北京令人震驚，「一個客觀的觀察者可以合理假定，如果承認發生侵犯人權行為有可能導致重大商業利益的損失，那麼貴公司將對侵犯人權行為視而不見。」

霍利在信中列舉七大問題，要求英特爾對如何在供應鏈中確保避免使用強迫勞動生產的產品、是否曾遭受中國政府的威脅和壓力等問題給予說明。此外，霍利還要求英特爾明確在新疆人權問題作公開表態，促在1月31日前回覆。

來自佛羅里達州的共和黨聯邦參議員魯比奧發聲明指，企業們不該羞辱地道歉和自我審查，又批評英特爾怯懦，沒有資格獲得美國政府任何資金。

2021年12月24日，中國外交部發言人趙立堅曾回應稱，新疆存在「強迫勞動」是徹頭徹尾的謊言，「我們認為，無論哪家企業都應該尊重客觀事實，明辨是非，秉持良知和正義。否則只會損害自身的利益和信譽。」