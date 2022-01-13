法國外長表態支持立陶宛　稱將推動歐盟反脅迫措施

法國外長自法國接掌歐盟輪值主席國後首次表態支持立陶宛，稱將推動歐盟制定反脅迫措施。



據台灣傳媒報道，針對中國與立陶宛因台灣問題引發的外交紛爭，法國外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）1月11日自法國接掌歐盟輪值主席國後，首次表態支持立陶宛。

當地時間1月11日晚，法國國民議會外交委員會召開外交部長聽證會。外長勒德里安表示，面對「北京日趨強硬的態度」，歐中關係也是審視重點。

勒德里安特別點名中國對歐盟某些成員國的「經濟與貿易壓力」，尤其是立陶宛。

2021年11月18日，駐立陶宛台灣代表處正式成立並掛牌運作，首任駐立陶宛代表將由現任駐拉脱維亞代表黃鈞耀出任。（台灣外交部）

勒德里安強調，將以主席國身份推動歐盟反脅迫措施，防禦他國脅迫。他說：「因此，確立並加強我們的姿態，以威懾第三國的經濟脅迫行動是非常迫切的。」

勒德里安在應詢時重申，將與立陶宛站在同一陣線。他稱，立陶宛因與台灣互設代表處，並且退出東歐與中國17+1合作機制，而成為中國報復的對象。

此外，勒德里安也表示，將重新審視歐中關係。

勒德里昂指出，歐盟會議議程已針對相關法案展開討論，法國作為主席國也將盡力繼續推進，並將在布加勒斯特會議中商議不同面向的策略，確保歐盟和中國這個「夥伴、競爭者與制度性對手」能有更穩定與更可預測的關係。