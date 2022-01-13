美國不滿中國停飛多個美赴華航班　警告或採取行動

針對中國因抗疫需要取消多個美國航班，美國政府做出回應表達不滿，警告可能會採取行動。
中國民用航空局日前接連通過官網發布消息，對多個中外航班發出熔斷指令。
此次熔斷指令涉及美國達美航空公司、美國聯合航空公司與美國達美航空公司多個美國航班，這些航班都發現了新冠肺炎（COVID-19）確診病例。
據英媒報道，美國拜登（Joe Biden）政府1月12日批評中國取消愈來愈多從美國到中國的航班的決定，並警告稱美國可能會採取行動，以回應中方有關行動。
美國交通運輸部發言人表示，「中國的行為不符合其在美中航空運輸協定中的義務。 我們正就此與（中國政府）進行接觸，並保留採取適當監管措施的權利。」
據中國民航局官網1月12日發布的消息，1月11日，中國民航局再次向多個中外航班發出熔斷指令。
根據通報，1月9日入境的南方航空CZ328（洛杉磯至廣州）確診新冠肺炎旅客有10宗；美國聯合航空公司UA857航班（三藩市至上海）確診新冠肺炎旅客有7宗。1月10日，包括聯合航空2班由三藩市飛上海，以及南方航空4班由洛杉磯飛廣州的航班暫停。
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此前，中國民航局1月10日發布消息，1月7日至8日，民航局再發熔斷指令，對中國國際航空公司CA770（洛杉磯至深圳）航班、波蘭航空公司LO93航班（華沙至天津）等多個中外航班實施熔斷措施。
英媒稱，由於檢測出新冠肺炎呈陽性的乘客數量激增，中國下令在未來幾週內再暫停6個美中航班，使得2022年取消的航班數量升至70個。
針對美方的批評，中方尚未回應。