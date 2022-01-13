加拿大情報機構首向國會議員發預警　點名中國實施影響力行動

在加拿大與中國關係緊張之際，加拿大情報機構首次向所有主要政黨的議員發出警告，點名中國的「影響力行動」引發關注。



據加拿大《環球郵報》1月11日報道，加拿大情報機構提醒主要政黨的議員要小心「敵對國家」開展的影響力行動，並特意點名中國。加拿大安全情報局愈來愈擔心中國及其代理人實施影響力行動，與議員建立關係，以期影響議會辯論和政府決策。

加拿大安全情報局發言人湯森德（John Townsend）指出，該局官員在議會進行簡報說明，告訴議員們要知曉外國影響力和干預行動。「加拿大安全情報局調查以秘密形式或欺騙形式開展的威脅行動，或針對任何個人的威脅行動。加拿大安全情報局做這些簡報是為提升議員對外國干預行為和其他敵對者行動的意識，加強個人安全措施，保護加拿大民眾和國家利益。」

不過，湯森德並未透露具體向哪些人做了簡報，但一名加拿大高級政府官員披露，加拿大安全情報局有一個名單，他們認為名單上的議員都應該知曉「中國的影響力行動」。

一名加拿大保守黨議員稱，這是加拿大安全情報局首次向議員進行此種簡報說明，「一直以來，議會都被加拿大安全和情報活動隔離在外」。加拿大安全情報局在一次簡報中就該國國內發生的外國秘密干預行動發出警告，「這肯定指的就是中國」。