中加代表在聯合國就孟晚舟和兩名加拿大公民拘押事件發生爭吵

中國華為高管孟晚舟與兩名在華拘留的加拿大人分別獲釋回國後，中加關係走向備受關注。9月27日，中國代表與加拿大外長在聯合國針對此案上演激烈交鋒。



9月27日是第76屆聯合國大會的閉幕日，在當天的一般性辯論中，加拿大外交部長加爾諾（Marc Garneau）同時提及孟晚舟和「兩名Michael」。

據美國有線新聞網絡（CNN）報道，加爾諾表示，中國政府將加拿大公民斯帕弗（Michael Spavor）和康明凱（Michael Kovrig）監禁，以報復加拿大對待華為高管孟晚舟。

2021年9月25日，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau，左一）在加拿大駐華大使的陪同下，在加拿大阿爾伯塔省卡爾加里，迎接在華被捕的兩名加拿大回國。（Reuters）

加爾諾說：「加拿大遵守了法治，兩名加拿大公民為此付出了沉重代價……我們繼續反對這兩個好人受到的待遇。」

加爾諾稱，加拿大在對待孟晚舟事件上遵守了法治，適用了本國法律和國際法。加爾諾不點名地指責中國是在搞「任意拘押」。

此後，一名加方代表還聲稱，「兩名Michael」並未像孟晚舟一樣「獲得正當程序和司法獨立的照顧」。

據中國媒體「觀察者網」報道，對於加拿大外長就孟晚舟案發表上述言論，中方代表兩度行使答辯權，明確表示兩者性質完全不同。

中方代表強調，孟晚舟事件是美國和加拿大炮製的政治事件，而兩名加拿大公民對自己在中國境內從事危害中國國家安全的犯罪行為供認不諱。

中國常駐聯合國代表團參贊劉洋表示，加拿大外長在其發言中提及中國公民孟晚舟的事件，還提及加拿大公民康明凱和斯帕弗的案件，加方觀點罔顧事實和法律，是完全錯誤的，中方對此堅決反對。

劉洋說：「孟晚舟案是一起徹頭徹尾的政治事件，美國和加拿大炮製這一案件並非出於任何法律原因，真正目的是要打壓中國高科技企業，阻撓中國科技發展，美國和加拿大的做法是典型的非法和任意拘押。」

此後，加拿大常駐聯合國代表團的一名代表也行使了答辯權，聲稱孟晚舟受到了加拿大「司法獨立」和「法治」的照顧，而「兩名邁克爾」並未像孟晚舟一樣，「從透明度、尊重、正當程序或是司法獨立中獲益」。

對此，中方代表二度行使答辯權，表示無法接受加方代表的發言，並強調：「無論是孟晚舟事件還是『兩名邁克爾』案，事實不容抹殺，法律不容褻瀆，相信歷史會作出正確的判斷。」