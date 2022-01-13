美國務院：中國南海主張不合法

美國務院1月12日稱中國在南海的主張是非法，駁斥北京政府對這片水域的地理和歷史論點。



法媒13日報道，美國務院的海洋和國際環境及科學事務局在47頁的研究報告中表示，中國對南海主權的主張沒有國際法依據，這導致北京與菲律賓、越南及其他東南亞國家發生爭執。

報告指：「這些海事主張的整體效果是，中國非法聲稱擁有大部分南海的主權或某種形式的專屬管轄權。」

報告還稱：「這些主張嚴重破壞這片海洋的法治，並反映在公約中許多、普遍廣獲承認的國際法條文。」報告所說的公約是指1982年簽署的聯合國海洋法公約（UNCLOS），中國已簽署並批准，美國則未簽署。

美國國務院公布這份研究報告時，也透過聲明呼籲北京政府停止在南海從事非法及脅迫的活動。

南海爭議：圖為2021年2月2日，中國廈門市和台灣之間的南海景色。（Getty）

這份報告是2014年一項研究的更新版，當時的版本也質疑中方的九段線主張。荷蘭海牙國際法庭2016年同意菲律賓申訴，裁定中方說法缺乏法理依據後，北京提出新理由，包括自稱中國在這片水域擁有歷史權利。

美國國務院報告提到，這類以歷史為依據的主張並無法理根據，中國也未提供具體細節。

報告還質疑中方所提地理方面的理由，稱北京政府在南海強調的超過100處地點都會在漲潮時被海水淹沒，因此逾越任何國家領海的合法界線。

北京提出這些地理位置，聲稱擁有4處島群，而美國務院研究報告認為這些地點不符合聯合國公約的基線標準。

美國把中國視為正在崛起的主要長期威脅，在全球舞台上挑戰中國的舉動趨於頻繁。美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）2020年明確支持東南亞國家對南海的主張，改變美國過去挑戰中國、但不說明美國認同哪些國家主張的立場。