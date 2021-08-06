中美爭鋒舉行南海軍演顯示出什麼訊號？

8月份，美國將有兩場軍事演習舉行。一場是8月3日至中旬，美國海軍及海軍陸戰隊開展代號為「大規模演習21」（LSE21）的海上軍演，涉及美國7大艦隊，跨越全球17個不同時區；另一場是8月2日至27日，美國同日本、澳洲和英國在印太地區舉行的「大規模全球演習2021」（LSGE21），也是美國和盟邦40年來首次開展大規模兩棲演習。



就在美軍公布這兩大演習之後，在8月4日，中國軍方宣布從8月6日至10日在南海舉行軍事演習。演習範圍超過10萬平方公里。雖然目前尚不清楚演習具體內容，但從時機上看，這就是對美軍演習的一種回應。

2021年7月底，美國里根號航母（近）與英國伊麗沙伯女王號航母（中）在印度洋舉行聯合演習。（Twitter@US 5th Fleet）

中美各自在南海的這種演習今後還會出現。尤其是美國，在形式和內容上都會展現美軍的威懾力，甚至拉攏盟友繼續鞏固美國的軍事霸權。不過，和美軍不同，中國在南海舉行演習完全是為了維護自己的利益。中方更注重通過外交手段同南海諸國解決爭端。

8月4日，中國國務委員兼外長王毅在出席第11屆東亞峰會外長會時就南海問題提到的「四個尊重」，其中一個就是尊重地區國家，尤其是東盟的力量。王毅警告「域外勢力」不要再把黑手伸向南海，稱中國和東盟國家應當對域外勢力的不良居心保持清醒認識，對任何損害南海和平穩定大局，破壞地區國家團結合作的行為堅決說「不」。

總體上，當前南海及印太局勢相對比較平靜，美國此時舉行軍演，背後可能更多還是體現政治和外交涵義。

美國這一波軍事存在的展現緊隨美國總統拜登（Joe Biden）歐洲行之後，在政治和外交上是對拜登政府「實力地位」的一種支撐。也就是所謂的軍事實力的展現。而且，在7月份，美軍就已經在南海舉行過軍演。英法德軍艦也進入了南海。

這種軍事演習能夠進一步團結盟友。此次美英日澳演習有助於強化亞歐傳統盟邦體系。其中，日本也樂於通過這種軍事展現，追求自己在軍事上「合法化」和「走出去」之目的；英國脱歐後為了提升自己的國際地位，自然也願意跟隨美國在全球展現軍力存在。

和平時期，美軍舉行軍演除了震懾以外，就是演練作戰能力，尤其是不同軍事力量的協調能力。尤其在中東無戰事，美軍撤離之際，拜登政府也更願意將軍力資源轉向印太。這種軍事演習或軍事存在也是為拜登推出新的印太戰略做鋪墊。

拜登上台以來，美軍在南海的活動更加頻繁：

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特朗普（Donald Trump）時期，美軍也曾多次巡航南海並舉行演習，但由於政治上特朗普和北京的談判需求，加上北京總體和南海諸國的外交接觸與把控，美軍當時在南海並沒有掀起什麼風波。但拜登不一樣。他需要軍事力量展現美國實力地位。

而且，這種頻繁在南海展現軍事存在的做法，也是一種施壓中方開展軍事對話的一種方式。目前中美元首尚未碰面，相關軍事對話早已中斷。之前美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）想要和中方軍方領導層通話的要求也被拒絕。

實際上，美國軍方非常願意和中國軍方對話，只不過礙於當前兩國政治氛圍，各自又不得不展現強硬立場。但無論如何，雙方軍事層面的對話遲早要重啟，而且越早重啟越好。這就需要雙方元首會面來實現。

最後，美國執政者在國內矛盾突出的時候都喜歡對外展示軍事實力。眼下美國疫情反彈，加上兩黨在基建、預算和經濟刺激計劃上的分歧，以及即將到來的中期選舉，拜登政府必然會全方位推進「美國回來了」的策略，而軍事姿態上自然會更為積極。