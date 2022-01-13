土耳其外長訪華　中國外交部：深入溝通涉新疆問題

土耳其外長恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）正訪問中國，與中國外長王毅會面，外交部發言人汪文斌1月13日介紹會晤細節，雙方就涉新疆問題深入溝通。



據汪文斌表示，王毅與恰武什奧盧進行坦誠交流，就中土雙邊關係，兩國各領域務實合作及共同關心的國際和地區問題充分交換意見，雙方一致認為應當按照兩國元首確定的方向，互相尊重，增進互信，推進大項目、新能源、5G通訊、雲計算、大數據等領域合作，用好人民幣本幣互換安排。

汪文斌稱，雙方還就涉疆問題深入溝通，他引述王毅強調，涉疆問題的實質是反暴恐、反分裂問題，美國等西方國家就涉疆問題散布大量抹黑攻擊中國的言論，千方百計企圖搞亂新疆，根本目的是打斷中國發展進程，希望土耳其及廣大伊斯蘭國家理解並支持中國在涉疆問題上的正當立場，希望雙方支持彼此，維護好本國的主權安全發展利益，恪守不干涉內政這一國際關係基本準則，不在國際場合參加針對對方的活動，在歷史、民族等認知差異問題上通過雙邊渠道加強溝通，增進相互了解。

按照汪文斌說法，恰武什奧盧承諾土方恪守一個中國原則，不會允許在土耳其境內出現針對中國的暴恐行為和有損中國領土完整的反華活動，土方從未將涉疆問題作為針對中方的工具，早已將「東伊運」列為恐怖組織，並禁止其在土耳其境內活動。