全球供應鏈危機｜日本麥當勞鬧薯條薯餅荒後　澳洲肯德基也缺雞肉

全球因疫情、天災等問題而爆發的供應鏈危機持續，繼日本麥當勞要停賣大薯條及中薯條1個月、部份分店停售薯餅後，澳洲肯德基（KFC）也公布成為受害者之一，出現雞肉供應短缺問題，部份分店的菜單要「縮水」，削減某些雞肉食品。



澳洲傳媒7NEWS在1月10日報道，肯德基發言人透過聲明證實，某些餐廳被迫提供「精簡」餐單。聲明稱「很遺憾我們的供應鏈遭擾亂，某些餐廳會提供精簡餐單。」肯德基又指「我們對這造成客戶任何問題感到抱歉，正盡一切努力協助供應鏈回到軌道。」

這並非澳洲肯德基首次在疫情期間面對類似問題，在2020年7月時，澳洲肯德基發言人便曾向傳媒稱：「我們這週在維多利亞州（Victoria）的雞肉供應中斷，且某些餐廳這週會僅在有限的時間內開放，或本週末可能會關閉」 。

圖為肯德基澳洲在Twitter發布的相片。（Twitter@KFCAustralia）

肯德基在網站稱： 「就像澳洲各地許多商家，我們的供應鏈和勞動力受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）影響。」

據《衛報》報道，有關問題源於澳洲最大雞肉供應商Ingham’s深受疫情影響，工廠出現人手短缺危機，不止肯德基受影響，就連超市也有雞肉產品斷貨的現象。

Bit bereft in the chicken aisle of the local Coles pic.twitter.com/8r60ldPwB3 — Paul Montgomery (@m0nty) January 10, 2022

在這場全球面對的供應鏈危機中，日本麥當勞已在1月初公布，受加拿大溫哥華港口近郊2021年末水災，再加上疫情導致全球供應鏈混亂影響，產品入口延遲，令公司自1月9日開始只供應細包裝薯條，要停售大薯條與中薯條1個月。

日本傳媒之後也報道，部份麥當勞分店停售薯餅。

除快餐店外，供應鏈危機亦衝擊建築商。美國《華爾街日報》9日報道，供應鏈危機亦影響新屋市場，令消費者購屋選擇變少，某些屋主甚至被迫住進缺門缺窗、尚未完工的新家。