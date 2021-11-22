受全球供應鏈問題影響　Black Friday雖減價但實質買得更貴？

黑色星期五（Black Friday）特賣正在開始，各大網絡商戶已經開始列出特價貨品，讓人搶購。不過2021年的黑色星期五特價會比以往少，受全球供應鏈問題影響，部分商品甚至會「加價」。



據賽富時（Salesforce）研究所得，全球零售項目在11月較2020年同期減少4%，2020年項目較2019年則增長34%。這意味顧客能選購的項目變少，某些零售商品可能完全沒有減價。

同時間，與2020年相比全球的折扣率也減少10%，平均售價則增加了11%。這意味商品實際是「加價」，顧客要花較2019年昂貴的價錢買同樣的商品。

圖為11月10日，墨西哥一家大型電器商店，大量的電視正在特價出售。（Reuters）

電子產品會是這次受全球供應鏈問題影響衝擊最大的商品項目之一。晶片短缺與運輸延誤，導致存貨量下降都推高了售價。以手提電腦為例，多個品牌的手提電腦在2021年平均售價最少漲價50美元。即使在黑色星期五打折，顧客仍需付更貴的價錢，購買與2020年同級的手提電腦。

根據Adobe的統計，自10月1日至11月6日的網上商品價錢比較，電子產品平均折扣為8.7%，較2020年的13.2%下降。運動用品同樣由2020年的11.2%，下降至2021年的2.8%。某些日用工具項目，2021年更完全沒有折扣。

除了價錢外，庫存也是問題之一，供應鏈的延誤也會影響貨品送往顧客的時間。英國網上零售協會（IMRG）表示，業內已可預期會出現發貨延誤。零售商習慣在促銷日前已開始預售貨品，但若發現延誤可長達4至6周，他們將不得不改變促銷活動，只減價存貨較充裕的商品。這間接減少了減價的商品。