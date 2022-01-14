傳印度決定不外交抵制北京冬奧

印度《先鋒報》1月12日在題為「印度支持北京冬奧會」的報道稱，印度決定不會外交抵制北京冬奧。



報道引述消息人士11日透露，印度總理莫迪（Narendra Modi）在與國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval）協商後，做出「大膽決定」，不會在外交層面反對在中國舉辦的冬奧會。

報道還稱，儘管多個非政府組織向印度中央政府施壓，敦促後者不派官員參加北京冬奧會，但印度政府仍做出了上述決定。報道還說，非政府組織的要求還獲得了外交使團的支持。

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報道稱，有觀察人士表示，印度政府做出這一決定的前提是區別對待鄰國，也是新德里基於「鄰里優先」政策地緣戰略定位的核心。

報道引述一名專家的話稱，當年印度瓦傑帕伊（Atal Bihari Vajpayee）政府曾大力強調保持睦鄰友好關係的重要性，因此如果是瓦傑帕伊政府，也會做出類似決定。消息人士還補充說，印方這一最新舉動可能會帶來一個重新設定這兩個「亞洲巨人」之間關係的機會。