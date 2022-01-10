新冠肺炎｜印度內部疫情嚴峻　402國會職員染疫　國防部長也確診

印度國會1月4日至8日有402名職員確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）（全體職員有1,409名），此外稱印度國防部長辛格（Rajnath Singh）確診染疫，情況凸顯首都新德里以及政府內部疫情嚴峻。



辛格10日在Twitter發文稱其樣本在新冠病毒檢測呈陽性反應，症狀輕微，目前在家隔離中。

I have tested positive for Corona today with mild symptoms. I am under home quarantine. I request everyone who have recently come in my contact to isolate themselves and get tested. — Rajnath Singh (@rajnathsingh) January 10, 2022

新冠肺炎變異病毒株Omicron持續在亞太多國迅速傳播，印度1月9日通報單日新增近16萬確診個案，為7個月以來最多。

儘管該國單日確診個未到2021年的高峰水平，住院和死亡個案也相對較少，但有專家擔心，個案持續急增可能導致衛生系統再度崩潰。該國多地已加強防疫措施。