新冠肺炎｜東京提升疫情警戒級別　英格蘭縮短已打針確診者隔離期

新冠肺炎（COVID-19）繼續在全球多地蔓延，日本東京都政府1月13日再提升疫情警戒級別，另外英國政府宣布，在英格蘭的已完成接種疫苗人士一旦確診，隔離期由原本的7天縮減至5天。



共同社13日報道，東京都已連續2週上調感染狀況的級別，目前設為4個級別中的第2高。東京都13日3,124人確診，是自2021年9月2日以來再次超過3,000人。

日本全國1月13日有18,860宗新染疫病例，是連續兩天超過1萬人，創今年新高，也是自2021年9月4日以來再超過1.5萬人。

日本新冠肺炎疫情：圖為1月13日，民眾在東京街頭過馬路。（AP）

英國衞生大臣賈偉德（Sajid Javid）1月13日向國會表示，在英格蘭已完成疫苗接種的人士，倘若確診，自我隔離期可由7天縮短至5天。

英國天空新聞13日報道，賈偉德引述衞生安全局（UK Health Security Agency，UKHSA）數據向下議院表示「三分之二的陽性病例在第5天結束時，不再具傳染能力」。