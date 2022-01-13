約翰遜「封城派對」醜聞發酵　距離辭職下台不遠了？

英國首相約翰遜（Boris Johnson）被揭在2020年5月，疫情封城期間出席首相府多人派對，約翰遜在1月12日的國會上承認並就事件道歉。隨着黨內外和輿論聲音的討伐，約翰遜正面臨下台壓力。



約翰遜在國會上表示，他出席當日派對是為「感謝員工」，並僅逗留25分鐘後離開，並就事件表示「發自內心的歉意」。

在法律層面上，因當時英國正頒布防疫限聚令，約翰遜的行為甚至可能會遭檢控。英國廣播公司（BBC）引述英國大律師瓦格內（Adam Wagner）表示，要解釋首相府聚會沒有違反限聚令非常困難。

圖為1月22日英國國會，約翰遜在下議院就派對事件解釋並道歉。（AP）

不過瓦格內指出因首相與夫人居住在唐寧街，所以從技術層面上來說，他們並沒有「離家」參加公眾聚會。首相府不屬於公眾場所。

約翰遜政府近月多次被揭在2020年防疫限制期間涉嫌違反規定，在派對事件曝光後，約翰遜受到黨內外及輿論的指責。工黨公開表示首相應該引咎辭職，保守黨內部亦難以為其辯護。工黨領袖施紀賢（Keir Starmer）指責約翰遜的行為是在冒犯英國民眾。

英國《每日郵報》報道，保守黨內部正就是否接納約翰遜的道歉存在分歧。保守黨議員羅斯（Douglas Ross）、蓋爾（Roger Gale）、盧嘉蓮（Caroline Nokes）等人已要求約翰遜辭職。羅斯表示他有意去信1922委員會，以發動對約翰遜的不信任投票。

BBC評論指出，儘管保守黨目前未有統一意向，推舉由誰取代約翰遜成為新首相，但在下議院的談話內容已是約翰遜的辭職方式和時間，而不是他到底能否挺下來。

有觀察指在約翰遜前往國會解釋事件和道歉時，背後仍有20多個內閣成員陪坐，示意約翰遜仍然獲政府內閣的支持。目前狀況仍不至迫使約翰遜非下台不可，但情況對約翰遜相當不利。