立陶宛指控小米手機內置審查　德國：既沒安全漏洞也無審查跡象

立陶宛指控中國小米手機「具有內置審查功能」，呼籲消費者扔掉。但德國調查結果發現，毫無證據支持該指控。



英媒稱，德國聯邦網絡安全監督機構BSI的發言人1月13日表示，沒有在中國小米公司生產的手機中發現任何審查功能的證據。

此前，2021年9月，立陶宛一份政府報告發現中國手機「具有內置審查功能」。立陶宛國防部建議消費者避免購買中國手機，並建議人們扔掉現有的中國手機。

立陶宛國家網絡安全機構聲稱，中國智能手機巨頭小米公司在歐洲銷售的旗艦手機內置了檢測和審查「自由西藏」、「台灣獨立萬歲」或「民主運動」等詞彙的能力。

在立陶宛對中國小米手機發出上述指控之後，BSI開始進行調查，持續了幾個月的時間。

BSI發言人說，「結果是，BSI無法找出任何需要進一步調查或採取其他措施的異常情況。」

針對立陶宛的指控，中國小米公司回應稱，小米從來沒有，也不會限制或攔截手機用户的任何個人行為，例如搜索、打電話、瀏覽網頁和使用第三方通信軟件。小米遵守《歐盟通用數據保護條例》（GDPR）。