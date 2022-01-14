丹麥指責中國竊取科技成果　中國使館提出嚴正交涉

丹麥安全情報局發布有關針對丹麥間諜威脅的評估報告，該報告的涉華部分指責中國竊取丹麥科技成果，對丹麥開展間諜活動。中方予以反駁。



據中國駐丹麥大使館網站13日消息，駐丹麥使館發言人就丹麥安全情報局有關報告無端指責中國發表談話。

消息指，丹方的指責無中生有，毫無根據，充滿臆想，目的就是渲染所謂「中國威脅」，抹黑中國形象。中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已向丹方提出嚴正交涉。

消息稱，中方敦促丹方摒棄冷戰思維，正確看待並維護中丹在包括科技、人文等領域在內的交流合作，多做有利於中丹關係健康發展的事。

據了解，丹麥安全情報局1月13日發布報告警告，外國在其境內刺探情報的威脅升高，且主要來自俄羅斯、中國和伊朗，間諜活動涵蓋地點還包括各強權國家爭奪資源和航道的北極地區。

法媒稱，丹麥安全情報局在伴隨報告的聲明中表示：「數個國家正積極對丹麥進行刺探情報活動，近年來間諜威脅已升高。」「這些活動包括諜報、影響力作戰、騷擾、試圖非法取得產品、技術和知識，以及在一些特殊案例中直接試圖暗殺。」

丹麥安全情報局反情報部門主管亨里克森（Anders Henriksen）告訴丹麥《政治報》（Politiken），中國格外「想盡辦法要得到獲取尖端科技和知識的管道」。

此前，丹麥安全情報局前軍事情報部門首長芬森（Lars Findsen）2021年12月因被控泄露「高度機密」資訊給媒體，而遭到逮捕，目前仍在羈押中。

另外，丹麥廣播公司（DR）2021年5月曾報道指，美國國家安全局正利用同丹麥情報部門的合作關係監聽包括時任德國總理默克爾（Angela Merkel）在內的多位歐洲盟國領導人和高級官員。