丹麥選舉候選人到中國使館門前貼「雪山獅子旗」海報　中方批評

一名丹麥地方選舉候選人羅登（Thomas Rohden）在首都哥本哈根（Copenhagen）的中國駐丹麥大使館門前張貼印有「雪山獅子旗」的選舉海報，中國駐丹麥大使館發言人10月27日表示，對蓄意挑釁的行為表示強烈憤慨。



中國駐丹麥大使館發言人指，個別丹麥人近日打着選舉幌子在中國大使館門前懸掛多幅印有藏獨旗幟圖案的政治廣告。

發言人稱「我們對這種蓄意挑釁的行為表示強烈憤慨。我們從不干預別國選舉，但堅決反對借選舉之名和所謂言論自由干涉中國內政，損害中國主權，破壞中國領土完整。西藏是中國神聖領土不可分割的一部分，任何想把西藏從中國分裂出去的圖謀都注定不會得逞。」

圖為丹麥國會議員羅登10月27日在Twitter發布的相片。他這張選舉海報上有西藏獨立旗幟圖案。（Twitte@ThomasRohden）

丹麥將在11月16日舉行地方選舉，候選人羅登（Thomas Rohden）10月24日在哥本哈根的中國駐丹麥大使館門前張貼10張選舉海報，相片顯示海報印有「雪山獅子旗」。海報之後遭移除，羅登認為是遭大使館職員移走，他之後在10月26日再前往同一地點張貼海報。

羅登過去在當地創辦Danish China-Critical Society（暫譯：丹麥批判中國協會），也曾幫助民主黨前立法會議員許智峯離港。