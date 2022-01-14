美國前防部長：華府應警告朝鮮　挑釁將危及政權

曾經在奧巴馬（Barack Obama）政府擔任過國防部長和中央情報局長的帕內塔（Leon Panetta）說，拜登（Joe Biden）政府應該對朝鮮最近的導彈試射發出強烈的回應。



帕內塔1月12日在接受美國之音採訪時說，美國及其盟國「必須明確指出，我們不會容忍朝鮮的侵略」，「如果朝鮮繼續採取挑釁行動，將危及他們自己」，「將他們的政權至於風險之中」。

當地時間1月11日，朝鮮試射了一枚高超音速導彈，韓軍研判，導彈的飛行速度達到10馬赫左右。

帕內塔稱，朝鮮最近的導彈試射「非常具有挑釁性」。他說，平壤提升了研製「幾乎10倍於音速」的高超音速導彈的可能性，這將「更難防禦它」。

帕內塔說：「引起朝鮮注意而進行嚴肅會談的唯一途徑，就是採取挑戰朝鮮人的措施」。他建議，美國和韓國「重啟我們軍事能力的演習」。

美國常駐聯合國代表格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）1月12日表示，在朝鮮進行了一系列導彈試射之後，美國正在推動聯合國安理會對朝鮮實施更多制裁。

12日早些時候，美國針對朝鮮導彈試射實施了單邊制裁，將六名朝鮮人、一名俄羅斯人和一家俄羅斯公司列入制裁名單，指控這些人和公司負責從俄羅斯和中國採購商品用於朝鮮武器計劃。

朝鮮外交部14日警告稱，近日發射高超音速導彈是行使自衛權，如果美國實施新制裁，繼續採取對抗姿態，朝鮮將被迫做出更加強硬的反應。