金與正陪同金正恩觀看朝鮮試射導彈　韓媒：輔佐治國理政

朝鮮領導人金正恩參觀了高超音速導彈試射活動，韓國媒體1月13日對比影片畫面發現，金正恩妹妹金與正陪同參觀導彈試射，引發關注。



據韓聯社1月13日報道，金正恩時隔1年10個月現場觀摩導彈試射，其胞妹、朝鮮國務委員金與正也罕見陪同，儼然成為輔佐金正恩治國理政的「左膀右臂」。

朝中社公開金正恩在車內通過望遠鏡觀看窗外試射情況的照片。導彈試驗結束後，金正恩還邀請核心研發人員到其辦公的中央黨部，並與他們合影留念。

2022年1月12日，朝鮮領導人金正恩參觀導彈試射後，與工作人員合影。（朝中社）

值得一提的是朝中社未在新聞正文中指名道姓報道金與正陪同金正恩參觀一事，但在照片中，金與正與負責組織工作的朝鮮黨中央書記趙甬元、黨中央軍需工業部副部長金正植站在一起。2020年3月21日試射近程彈道導彈時，金與正參觀的消息曾見諸報端，但沒有公開她出鏡的照片。

在朝中社1月12日公開的照片中，金正恩笑着觀看顯示導彈飛行軌跡的監控畫面，金與正等人在一旁鼓掌慶祝。此前，金與正一般身穿黑色或灰色系的正裝套裝，但此次出鏡或考慮到導彈試射的氣氛，和趙甬元一樣穿着栗色外套。

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韓國情報機構認為，金與正陪同金正恩前往中朝邊境的慈江道，說明除了本職工作外，還負責包括朝鮮國防事務在內的各項國政，全面發揮輔佐作用。金與正的工作範圍不限於國務委員和宣傳鼓動等正式職務，還掌管防疫、民生等內政乃至外交事務。

金與正多次出現在朝鮮重要的對外活動現場，包括出訪中國：