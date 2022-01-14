美國共和黨「拉布」阻法案通過　拜登認選舉權改革闖關可能失敗

美國總統拜登（Joe Biden）1月13日就由民主黨推動、旨在改革選舉和投票權的重大法案表示，他現在不確定它們能否於今年在國會過關



美聯社14日稱，共和黨籍的前總統特朗普（Donald Trump）的「偷竊選舉論」讓選民更難投票。自2021年控制國會和白宮以來，民主黨人誓言要抵制新一波的州法律，但這項選舉權改革法案在參議院因遭共和黨人利用包括「拉布」在內的議事規則阻撓而停滯不前。拜登因而想改變參議院議事規則以使這項法案通過。

圖為美國總統拜登1月13日在華盛頓國會山莊講話。（AP）

拜登13日高調前往國會，與民主黨參議員進行閉門會議。他抵達國會山莊前，代表亞利桑那州的民主黨參議員希尼瑪（Kyrsten Sinema）稱，她不能支持短視的、改變議事規則的做法。希尼瑪和另一名民主黨參議員、代表西維珍尼亞（West Virginia）的曼欽（Joe Manchin）表明反對降低「剪布」門檻。

曼欽和希尼瑪13日晚與白宮對話，根據白宮說法，他們「坦誠並尊重地交換意見」。