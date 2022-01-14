歐盟外長會討論中國俄羅斯等議題　德國外長籲團結對外

法國接掌成為歐盟理事會輪值主席國後，首次非正式會議1月13日至14日在布雷斯特（Brest）登場，聚焦俄羅斯、非洲、中國等議題，並研討歐盟首部防禦白皮書《Strategic Compass》（暫譯：戰略羅盤）。



根據歐洲理事會（European Council）網站，這場歐盟外長會議在歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）主持下召開。

圖為歐盟27國外長1月14日在法國布雷斯特合照。（AP）

法國外交部網站指，除討論俄羅斯對烏克蘭的軍事威脅，歐盟還會聚焦「中國對部分成員國施加的巨大政治、經濟和商業壓力」，以及調整歐盟與非洲聯盟的夥伴關係。

德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）出發前在Twitter聲明表示，全部27個成員國的團結是我們提高歐洲安全的最大王牌，尤其是現在在俄羅斯、北約（NATO）和歐洲安全與合作組織（OSCE）會談前。

Die enge telefonische Abstimmung mit @JosepBorrellF vor unserem #EU-Ministertreffen in Brest ist mir sehr wichtig: Die Einigkeit aller 27 Mitgliedstaaten ist unser stärkster Trumpf für mehr Sicherheit in Europa, gerade jetzt vor den Gesprächen mit #Russland in #NATO und #OSZE. — Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) January 11, 2022

美國《防務新聞》 14日報道，歐盟27國國防部長這週也會在布雷斯特開會，以在制定《戰略羅盤》的提案方面取得進展。