祖高域勢再遭澳洲當局扣留　塞爾維亞總統批評坎培拉騷擾「一哥」

網球男單「一哥」祖高域（Novak Djokovic）出戰澳洲網球公開賽仍然存在變數，澳洲政府第二度取消他的簽證後，當局1月15日或再次扣留他。塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）則批評，澳洲政府在事件中騷擾祖高域。



澳洲天空新聞（Sky News Australia）報道，祖高域需要在15日早上於墨爾本接受出入境官員問話，內容環繞他在抵達澳洲前14天的行蹤，預計他之後會再被當局扣留，直到法院16日作出裁決為止。

這位網壇一哥能否繼續出戰澳網備受外界關注，武契奇在Instagram留言支持同鄉，指澳洲如果懋禁止祖高域第十度贏得澳網，就應該告訴他沒法取得簽證及即時將他遞解出境，而不是騷擾他，批評事件反映行政部門凌駕法治。

武契奇強調，塞爾維亞全國民眾都會支持他，並指就算對方被騷擾多久，大家非常尊重和感激澳洲民眾、以及對祖高域的感情不變。

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祖高域原定參加1月17日至30日舉行的澳網，他在2021年12月16日曾確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），之後康復，於是他以「6個月內曾染疫」為由，向澳洲網球公開賽主辦單位與維多利亞州（Victoria）政府取得醫療豁免，讓他可在沒接種新冠疫苗的情況下入境參賽。

澳洲聯邦政府卻不承認祖高域取得的醫療豁免，於5日拒絕他入境並決定撤銷他的入境簽證，之後將他送往酒店隔離。

當地法院之後推翻政府的決定，移民部長霍克（Alex Hawke）14日宣布根據《移民法》行使他的權力，稱基於對健康與良好秩序的考慮，取消祖高域持有的簽證，他認為此舉做符合公眾利益。