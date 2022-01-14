祖高域申請禁制令對抗澳洲再取消簽證　專家：仍有機會出戰澳網

網球男單一哥、塞爾維亞運動員祖高域（Novak Djokovic）入境澳洲的風波持續，澳洲1月14日再次撤銷他的簽證後，祖高域一方迅速向法院申請禁制令，阻止澳方驅逐祖高域出境。有澳洲前移民部官員表示，這位一哥仍有機會可出戰澳網，例如是在法律戰期間，向法庭申請取得「過橋簽證」並獲准工作。



澳洲移民部長霍克（Alex Hawke）1月14日宣布，決定再次取消祖高域的入境簽證，並指此舉符合公眾利益後，祖高域的律師團隊再提出法律挑戰，當地法院同日晚上舉行「指示聆訊」。此不屬於正式上訴，是法院程序的開端，讓法官考慮在此案上能否有進一步行動。

代表律師表示，祖高域目前不是在扣留狀態，他們會申請禁制令，阻止澳方遣返祖高域。澳洲政府的律師團隊也表示，同意不會在法院程序結束前把祖高域驅逐出境。但祖高域1月15日早上需接受移民部官員的訪問。

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澳媒The Age引述當地律師皮萊（Sangeetha Pillai）指，祖高域提出的司法覆核會比上一次難度大，原因是移民部長霍克根據《移民法》第133C條行使權力，不需先通知祖高域有關撤銷簽證的打算，此能夠減低他出現邊防局官員之前犯下的程序錯誤。上一次在法庭上，法庭裁決恢復祖高域的簽證，理由是與程序公平有關。

澳洲移民部前副秘書長里茲維（Abul Rizvi）接受澳洲電視台訪問時表示，縱使祖高域的簽證再遭撤銷，他仍有機會能夠出戰澳網，他解釋祖高域的律師團隊需要做到兩件事，第一是在法律戰，基於法律基礎對此事展開辯論，第二是請求法官允許祖高域取得「過橋簽證」，以使他能夠參加澳網，里茲維稱「這將是法官需要在周末內做出的決定。」

過橋簽證在澳洲是一種臨時的簽證，讓一些非公民用於簽證即將到期或等待申請結果時的過渡期。里茲維指一般「過橋簽證」不容許持有人工作，還要看法官如何考慮，是否讓祖高域取得能工作的過橋簽證。