祖高域澳洲入境簽證第二次取消　至少被拘至1月16日聽證會舉行

澳洲移民部長霍克（Alex Hawke）於1月14日行使權力，再次撤銷網球男單「一哥」祖高域（Novak Djokovic）的入境簽證霍，指此舉符合公眾利益。祖高域一方尋求推翻，惟在16日另一聽證會舉行前，他處於被拘留狀態。他暫時不會被遞解出境。



澳洲聯邦法院會16日就他被取消簽證的案件舉行聽證會，時間為澳洲東部時間早上9時30分，即香港時間16日早上6時30分。法庭15日考慮此案是否由1名或3名聯邦法官處理。

↓下圖為澳洲法院1月10日推翻政府的決定後，祖高域不久後重返球場練習，與其團隊合照。

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他15日較早時於墨爾本接受出入境官員問話，內容圍繞他在抵達澳洲前14天的行蹤，他之後被拘留。在聽證會舉行前，塞爾維亞裔的祖高域15日晚料在移民拘留中心過夜。

塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）就事件批評批評，稱澳洲政府在事件中騷擾祖高域。

祖高域：圖為2021年12月1日，世界網球男單一哥、塞爾維亞運動員祖高域在西班牙首都馬德里參加比賽。（Getty）

祖高域原定參加1月17日至30日舉行的澳網，他在2021年12月16日曾確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），之後康復，於是他以「6個月內曾染疫」為由，向澳洲網球公開賽主辦單位與維多利亞州（Victoria）政府取得醫療豁免，讓他可在沒接種新冠疫苗的情況下入境參賽。

澳洲聯邦政府卻不承認，5日拒絕他入境，並決定撤銷他的入境簽證，之後將他送往酒店隔離。澳洲法院10日推翻政府的決定，他因此有望順利出戰澳洲網球公開賽（澳網）。惟隨着澳洲政府第二取消他的簽證，意味情況又出現變數。