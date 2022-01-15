日本大學入學試　17歲男生東京考場持刀刺傷3人被捕

日本東京1月15日舉行的大學聯合招生考試試場發生持刀襲擊事件，一名17歲學生以類似菜刀的利器刺傷3名考生背部，他之後被捕。



案發在早上8時30分（香港時間7時30分），地點在東京文京區東京大學彌生校區。一名男生持刀闖入試場，用刀刺向3名考生背部。他們受傷後意識仍清醒。

傷者分別是一男一女高中生，以及一名70多歲男子。不過有傳長者傷勢惡化，正在接受手術。

案件發生在開考前，考試其後如期在9時30分進行。

共同網稱疑犯被當場制服，警方以殺人未遂罪嫌拘捕他。他被捕後稱：「我以為我會因此事而死，因我讀書不順利。」他又稱：「我想我將會死，因我不能好好讀書，以及引致此事。」

東京都警察廳初步調查後稱，疑犯也是考生。他被捕後承認用刀襲擊他人，還稱「犯案前曾放火」。

根據東京地鐵，南北線東大前站今晨接近8時30分確曾發生起火事件，有人在閘口附近點燃一塊木。警方正調查事件是否與疑犯有關。事發地點距地考場約100米。

日本一年一度的大學入學考試15日在全國數以百計的試場舉行，今次有逾50萬人應試。

日本數月前才發生轟動全國的持刀襲擊案。日本東京都調布市、屬於京王電鐵的京王線國領站一列車2021年10月31日萬聖節當晚發生持刀傷人及縱火案，17人受傷，其中1名被刺的男乘客重傷昏迷。被捕的24歲疑犯服部恭太11月1日向警員稱，自己很崇拜美國電影《蝙蝠俠》反派角色「小丑」（Joker），又稱想嘗試殺人後被判死刑。