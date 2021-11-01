日本東京男扮成「小丑」地鐵施襲：不甘心未能按計劃殺人

日本一名男子10月31日在東京都調布市、京王電鐵的京王線一架列車揮刀傷人及縱火，17人受傷，一名長者中刀重傷昏迷。他行兇時打扮被指是模仿美國電影《蝙蝠俠》反派角色「小丑」（Joker）。他事後稱遺憾未能殺死人。



疑犯是24歲的服部恭太，他稱自己崇拜「小丑」，因此穿他的服裝行兇。他被捕後說自己在事業方面遭遇挫敗，與朋友的關係也不好。他表示：「我想殺一個人，然後被判死刑。我想如我殺死兩個或更多人，我就會被判死刑。就像小田急線（發生在8月）的案件。」

他還稱「在人很多的上行電車中，挑選了停車站少、行駛時間長的特快（列車）」，另一方面表示「沒能按照計劃殺人，不甘心」。此外他還說，「想到8月的小田急線事件中，電車上潑灑的沙拉油沒能點着，因此準備易燃性高的打火機油。」

↑事發在萬聖節的晚上，不少人出外進行慶祝，車廂內乘客眾多。從現場影片可見，乘客慌張逃離出事的那一節車廂。此外列車抵達國領站後未有立即開門，有些人自車窗逃出。

現年24歲的服部恭太先是在3號車廂將刀刃插進同車一名70多歲男性右胸口，之後往5號車廂移動，同時沿路揮刀攻擊其他乘客，嚇得所有人一邊尖叫一邊逃往其他車廂。隨後更是潑灑疑似為打火機油的液體在車廂內部。

一名乘客指，起初看到人群在車廂內狂奔，還以為是因為正值萬聖節，年輕人不懂分寸胡鬧。有乘客覺得自己有可能喪命，絕望中發短訊跟家人告別。

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車長決定在國領站緊急停車，但有乘客急不及待打開手動開門的緊急裝置，導致列車提早煞停、車門無法打開。乘客於是從車窗爬出列車。服部恭太則悠閒地坐在車廂內，等警方前來。

▼有人在Twitter上載影片，可見疑犯行兇後身在車廂內的情形。推文的網民稱，他右手持刀、右手拿着點燃的香煙，而且左手手震。

こやつが

京王線の犯人です



右手にナイフ

左手にタバコめちゃくちゃ手は震えてた



とにかくこいつにむかつきました



すごくみんな必死に逃げて

僕がみんなに窓から出ろ言い死にものぐるいでみんなででてたこいつの前まで来ました



本当に許せなかった

殴りたかったです

#京王線#京王線刃物#犯人 pic.twitter.com/fdlLN9nj1Z — 生形たけし (@takahashi9811) October 31, 2021

案件發生在10月31日晚上8時左右，一列京王八王子開往新宿的特快列車行在駛到國領站附近時，一名男性公司職員（72歲）被噴霧噴射後被刀刺中，重傷昏迷。車廂內被潑灑了可能是油的液體並點火，包括座位在內燃燒起來。案中10至60多歲的16名男女乘客受傷，原因包括吸入煙霧。