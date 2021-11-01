日本東京男扮成「小丑」地鐵施襲：不甘心未能按計劃殺人

撰文：許懿安
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日本一名男子10月31日在東京都調布市、京王電鐵的京王線一架列車揮刀傷人及縱火，17人受傷，一名長者中刀重傷昏迷。他行兇時打扮被指是模仿美國電影《蝙蝠俠》反派角色「小丑」（Joker）。他事後稱遺憾未能殺死人。

疑犯是24歲的服部恭太，他稱自己崇拜「小丑」，因此穿他的服裝行兇。他被捕後說自己在事業方面遭遇挫敗，與朋友的關係也不好。他表示：「我想殺一個人，然後被判死刑。我想如我殺死兩個或更多人，我就會被判死刑。就像小田急線（發生在8月）的案件。」

他還稱「在人很多的上行電車中，挑選了停車站少、行駛時間長的特快（列車）」，另一方面表示「沒能按照計劃殺人，不甘心」。此外他還說，「想到8月的小田急線事件中，電車上潑灑的沙拉油沒能點着，因此準備易燃性高的打火機油。」

↑事發在萬聖節的晚上，不少人出外進行慶祝，車廂內乘客眾多。從現場影片可見，乘客慌張逃離出事的那一節車廂。此外列車抵達國領站後未有立即開門，有些人自車窗逃出。

現年24歲的服部恭太先是在3號車廂將刀刃插進同車一名70多歲男性右胸口，之後往5號車廂移動，同時沿路揮刀攻擊其他乘客，嚇得所有人一邊尖叫一邊逃往其他車廂。隨後更是潑灑疑似為打火機油的液體在車廂內部。

一名乘客指，起初看到人群在車廂內狂奔，還以為是因為正值萬聖節，年輕人不懂分寸胡鬧。有乘客覺得自己有可能喪命，絕望中發短訊跟家人告別。

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車長決定在國領站緊急停車，但有乘客急不及待打開手動開門的緊急裝置，導致列車提早煞停、車門無法打開。乘客於是從車窗爬出列車。服部恭太則悠閒地坐在車廂內，等警方前來。

▼有人在Twitter上載影片，可見疑犯行兇後身在車廂內的情形。推文的網民稱，他右手持刀、右手拿着點燃的香煙，而且左手手震。

案件發生在10月31日晚上8時左右，一列京王八王子開往新宿的特快列車行在駛到國領站附近時，一名男性公司職員（72歲）被噴霧噴射後被刀刺中，重傷昏迷。車廂內被潑灑了可能是油的液體並點火，包括座位在內燃燒起來。案中10至60多歲的16名男女乘客受傷，原因包括吸入煙霧。

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持刀傷人
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