美國FedEx向聯邦航空局申請　擬貨機加裝反導彈系統

美國聯邦航空局（Federal Aviation Administration，FAA）1月14日表示，收到由美國聯邦快遞公司（FedEx）提交的申請，這間公司想在旗下空中巴士A321-200型飛機加裝反飛彈系統。



美國有線新聞網絡（CNN）14日報道，根據FAA文件，聯邦快遞公司提出申請，希望改裝旗下某些飛機，加上能誤導導彈的激光系統。

聯邦航空局的文件顯示，這間公司2019年已提出申請，要使用發射紅外激光能量功能來作為針對熱導導彈的對策。

圖為美國聯邦快遞公司在Twitter發布的相片。（Twitter@FedEx）

據美媒U.S. News指，貨機也曾成為襲擊目標，阿基亞以色列航空公司（Arkia Israeli Airlines）的波音757客機2002年11月在肯尼亞蒙巴薩（Mombasa）起飛時險些遭2枚導彈擊中。2003年，競爭對手德國DHL快運公司一架空中巴士A300貨機遭便攜式防空導彈（MANPADs）擊中，被迫在伊拉克首都巴格達（Baghdad）緊急降落。