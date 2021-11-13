剛與《星空奇遇記》「卻克船長」同遊太空　美國企業家墜機身亡

美國新澤西州（New Jersey）11月11日發生小型飛機失事意外，機上兩人喪生，當局指其中一名死者是科企Medidata Solutions共同創辦人德弗里斯（Glen de Vries），他曾在10月參加藍色起源（Blue Origin）的載人太空任務。



路透社12日報道，事發於11日下午，德弗里斯乘坐的塞斯納172（Cessna 172）單引擎飛機在黃昏前於新澤西州一個國家公園叢林內墜毀，警方證實49歲的德弗里斯及另一名54歲乘客不幸身亡，目前未知飛機失事原因。

藍色起源：德弗里斯一行4人在10月13日升空，展開11分鐘的太空之旅（AP）

德弗里斯10月13日曾經參加美國富豪貝索斯（Jeff Bezos）旗下企業藍色起源的第二次載人太空任務「NS-18」，他與現年90歲、過去在經典科幻電影《星空奇遇記》（Star Trek）飾演「卻克船長」（Captain Kirk）的演員威廉薛特納（William Shatner）、藍色起源任務與飛行營運副總裁鮑爾斯（Audrey Powers）、企業星球實驗室（Planet Labs）共同創辦人博斯赫伊曾（Chris Boshuizen）一同乘坐新謝潑德號（New Shepard）升空，到達地球大氣與外太空的分界線、海拔100公里的卡門線（Karman line），感受3至4分鐘的失重漂浮。

(2/2) Our deepest sympathies are with his partner, Leah, and all his loved ones. The world lost you too soon, Glen. — Jeff Bezos (@JeffBezos) November 12, 2021

貝索斯在Twitter留言悼念德弗里斯，形容對方生前風趣，而且是一個富有遠見的先驅者。他認為德弗里斯的離世，是世界的損失。