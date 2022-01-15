美國通脹預期創10年新高　消費者信心回落

由於通脹預期走高，美國消費者信心正在不斷下降。美國密歇根大學的調查研究中心1月15日公布的數據顯示，美國1月密歇根大學消費者信心指數初值錄得68.8，低於預期的70。分項指數方面，現況指數初值錄得73.2，創2011年9月來最低。消費者預計預計未來5到10年價格將以每年3.1%的速度上漲，這創下了2011年1月來最高。



負責該調查的主管Curtin指出，過去6個月的平均信心指數為70.3，而2021年前6個月的平均信心指數為82.9。雖然新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）Delta和Omicron變異株肯定促成了數據的下降，但一部分原因也是由於不斷上漲的通脹水平。1月初，四分之三的消費者認為，與失業相比，通脹是美國面臨的更嚴重的問題。考慮到通脹的負面影響，1月初，總收入低於10萬美元的家庭的信心指數下降了9.4%，而收入超過10萬美元的家庭的信心指數上升了5.7%。

Curtin表示，與此同時，美國人對經濟前景的看法也出現了同樣的分歧，低收入家庭的看法更為悲觀，而高收入家庭的看法則更為樂觀。即使在較為樂觀的人當中，他們仍然更有可能預測未來一年的經濟形勢將是糟糕的。重要的是，人們對政府經濟政策的信心處於2014年以來的最低水平。調查顯示，近一半的消費者預計通脹將超過收入增長，從而導致實際收入下降。只有17%的人預計2022年實際收入會增加。