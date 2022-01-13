CPI｜美國通脹40年新高　民眾壓力增　恐損民主黨中期選舉成績

美國通脹問題持續，勞工部1月12日公布，美國2021年12月的消費物價指數（CPI）按年上升7%，增幅為近40年以來最高，民眾經濟壓力增。美媒指，問題恐進一步影響總統拜登（Joe Biden）和民主黨在11月中期選舉的成績。



美國經濟受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情打擊，通脹率高企。美聯社13日稱，與2020年12月的物價相比，2021年12月的煙肉售價平均上升近19%、男士大衣和西裝售價平均上升近11%、客廳和飯廳家具售價平均上升逾17%、租車的費用平均上升逾36%。

物價問題：圖為2021年10月20日，美國邁阿密一間超市內的牛肉產品。（AP）

美國有線新聞網絡（CNN）13日稱，美國民眾因物價上升而經濟壓力大增，有人更表示，前總統特朗普（Donald Trump）執政時，國內經濟也沒差成這樣。經濟問題影響國民對拜登和民主黨表現的評價，更有可能影響選民在11月中期選舉的投票決定。

華府自數個月前起，已多次指通脹問題屬暫時情況，惟目前物價依然高企，民眾生活沒改善。選民內心或已開始「掙扎」，考慮中期選舉時是否支持民主黨。

在美國民眾為養家糊口而煩惱時，外界覺得政府看來沒將解決通脹問題放在首位。拜登11日呼籲暫時取消參議院的「拉布」（Filibuster）規則，讓民主黨提出的選舉權改革法案可獲通過，民主黨參議員則只顧為此事召開緊急會議。

白宮和民主黨曾表示，拜登的氣候和社會政策法案、即《重建更好未來法案》（Build Back Better Act）獲通過後，可降低美國家庭生活開支，彌補消費物價指數上升對他們造成的影響。但民主黨參議員曼欽 （Joe Manchin）因擔心通脹問題而於2021年12月表明反對眾議院通過的《重建更好未來法案》，大幅降底法案獲通過的機會。