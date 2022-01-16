新冠肺炎｜蘋果公司要求員工提交接種疫苗加強劑證明

蘋果公司（Apple Inc.）在一封內部郵件中宣布，公司現在要求所有門店和企業員工接種新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗加強針。一旦員工符合注射加強針的條件，他們將有四個星期的時間來遵守，否則，從2月15日開始，他們需要經常完成健康測試才能進入零售店、合作店或蘋果辦公區域。



新浪財經1月16日報道，蘋果公司將要求未接種疫苗的員工或尚未提交疫苗接種證明的員工從1月24日開始在進入工作場所前提供COVID-19快速抗原測試的陰性結果，儘管目前還不清楚這是否同時適用於公司和零售員工。

「由於COVID-19初級系列疫苗的效力減弱，以及Omicron等高傳播性變種的出現，現在進行加強針接種是保持COVID-19疫苗有效性的一部分，這樣可以防止重症發生，」蘋果在備忘錄中指出。

去年，蘋果公司要求未接種疫苗的公司員工在進入辦公室前每天進行檢測，未接種疫苗的零售業員工每周檢測兩次。公司還開始要求接種疫苗的員工每周進行一次COVID-19測試，後來又降低了這些測試的頻率。然而，蘋果公司的「不經常」測試政策似乎不再適用於那些在蘋果公司的最後期限前沒有接受加強針的員工。

本周早些時候，Meta公司表示，員工將需要在公司3月份恢復辦公室內工作之前接受COVID-19加強針。雖然Google還沒有強制要求全公司打加強針，但它要求員工打頭兩針COVID-19疫苗，以及每周進行測試。

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