烏克蘭政府網站遭大規模入侵　稱幕後黑手是俄羅斯

近期俄羅斯在烏克蘭邊境附近集結10萬大軍，導致兩國緊張關係升級。烏克蘭外交部及教育部等重要政府部門網站於1月14日凌晨遭受大規模入侵，烏克蘭認為幕後黑手是俄羅斯。



法媒1月16日報道，烏克蘭表示，已經掌握證據，顯示俄羅斯是13日晚到14日大規模入侵事件的幕後黑手。

烏克蘭數碼發展部發表聲明稱，所有證據都指向俄羅斯就是這次網絡攻擊的幕後黑手，俄羅斯正在對其鄰國進行愈來愈多的「混合戰爭」，並在訊息和網絡空間積極建立力量。

聲明還稱，網絡攻擊的目的「不僅是要恐嚇整個社會，還意圖破壞烏克蘭局勢的穩定，造成公部門工作中斷，並破壞烏克蘭人對當局的信任」。

據美聯社報道，美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）1月16日表示，美國和私營部門的公司仍在努力確定襲擊的來源。他說，美國幾個月來一直警告俄羅斯可能發動網絡攻擊，「這是俄羅斯計劃的一部分」。

報道稱，這次網絡襲擊發生的時間，正值俄羅斯外交談判陷入僵局，烏克蘭局勢一觸即發之際。烏克蘭國家安全局（SBU）將網絡攻擊歸咎於「與俄羅斯情報部門有關的黑客組織」。莫斯科一再否認參與針對烏克蘭的網絡攻擊。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）否認莫斯科正準備在烏克蘭進行挑釁。佩斯科夫說，「到目前為止，所有這些說法都是沒有根據的，也沒有得到任何證實。」