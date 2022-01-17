Google美國遭控與Facebook合謀主宰廣告市場　愈多內情曝光

有媒體報道Google和Meta（前名Facebook）被入稟控告他們合謀在廣告市場取得優勢。訴狀披露它們2018年達成的一項協議，旨在「扼殺」一項廣告工具，它在發布商中愈來愈受歡迎，而且得到Facebook支持。不過兩間公司都否認指控。



包括美國德州在內一些州聲稱，Google將Facebook發揮的作用視為對公司利潤豐厚的廣告業務的一個競爭威脅。為讓Facebook放棄發布商青睞的替代工具，它同意讓這家社交媒體公司在通過Google自己的技術進行的網上廣告拍賣中獲得優勢。

Google這麼做，是為對抗「頭部競價」（Header Bidding，又稱Pre-Bidding 或Advance Bidding）。它是一種新的程序化交易廣告技術，可幫助移動應用程式發布商和開發者提升廣告收益。Facebook作為網上廣告的龍頭之一，向用戶提供「頭部競價」的功能。而Google通過這個協議，停止Facebook向發布商提供這個功能，作為交換，Google讓Facebook從Google取得「資訊、速度以及其他優勢。」。

那些州份最初在2020年12月入稟控告Googlee指控兩間公司合謀，尤其是一個代號名為Jedi Blue的項目，均尤Google行政總裁皮柴（Sundar Pichai）、Facebook母公司Meta COO桑德伯格（Sheryl Sandberg）、

CEO「串謀」

訴狀顯示，皮柴親自批准了協議條款。同時，桑德伯格也批准了這項協議。

桑德伯格曾在一封包括Meta CEO朱克伯格（Mark Zuckerberg）在內的郵件交流中，把這項與Google達成的協議描述為「一筆重大的戰略交易」。Meta的高管們告訴扎克伯格，他們需要他的批准才能推進這筆交易。

主角回應

Google在一份聲明中稱，其廣告業務所在的市場競爭激烈。「帕克斯頓檢察長的訴狀充滿了不準確內容，缺乏法律依據。」Google表示。

Meta在本案中並未被列為被告。該公司在一份聲明中表示，與Google的協議增加了廣告位的競爭，讓發布商和廣告商受益。