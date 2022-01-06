逃獄後躲過追捕20年　意大利黑手黨頭目竟因「Google街景」落網

一名意大利黑手黨頭目近日在Google街景地圖上意外發現，讓在逃長達20年的他被追查到躲藏在一座西班牙小鎮。



《衛報》報道，現年61歲的加米諾（Gioacchino Gammino）是一名被列為頭號通緝犯的意大利黑手黨，他在1990年代捲入與西西里島主要黑手黨「Cosa Nostra」的血腥仇恨，並於1984年首次被捕，當時他被反黑手黨法官法爾科內（Giovanni Falcone）調查，後者1992年死於一場黑手黨策劃的汽車炸彈暗殺。

加米諾因謀殺和其他各種與黑手黨有關的罪行被通緝，於1998年在巴塞羅那第二次被捕，此後一直在羅馬的監獄服無期徒刑，不過他2002年在一場監獄拍攝電影的騷動中逃獄。警方曾為了尋找他進行多次調查，並於2014年發出歐洲逮捕令，不過一直沒有進展。

事件近日出現轉機，Google街景地圖意外捕捉到2個男人在馬德里小鎮加拉帕加爾（Galapagar）一家蔬果店外聊天，警方認為其中一名男子與加米諾非常相似，直到他們發現在附近一家餐廳的Facebook頁面上發現一張加米諾穿着廚師服的照片，並藉由他下巴左側的疤痕來確認身分，最終於去年12月17日將加米諾逮捕。

據悉，他這些年來早已改名為「曼努埃爾」（Manuel），並已經結婚且成為一名廚師。加米諾被捕時相當驚訝，表示自己已經設法斷絕所有聯繫，還詢問警方：「你是怎麼找到我的？我已經10年沒有給家人打電話了！」

🚩 Detenido un miembro de la Stidda en busca y captura desde hace 20 años. Evadió la prisión y evitó la cadena perpetua impuesta por un asesinato



Reclamado por las autoridades italianas ha sido localizado hoy en #Galapagar (#Madrid) pic.twitter.com/KHFo7kUv0c — Policía Nacional (@policia) December 17, 2021

領導調查的檢察官證實這些消息，並表示「這並不代表我們每天都在Google地圖上尋找逃犯，之前有很多長期調查，這讓我們追查到西班牙」。

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