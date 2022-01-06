逃獄後躲過追捕20年　意大利黑手黨頭目竟因「Google街景」落網

撰文：聯合新聞網
出版：更新：

一名意大利黑手黨頭目近日在Google街景地圖上意外發現，讓在逃長達20年的他被追查到躲藏在一座西班牙小鎮。

《衛報》報道，現年61歲的加米諾（Gioacchino Gammino）是一名被列為頭號通緝犯的意大利黑手黨，他在1990年代捲入與西西里島主要黑手黨「Cosa Nostra」的血腥仇恨，並於1984年首次被捕，當時他被反黑手黨法官法爾科內（Giovanni Falcone）調查，後者1992年死於一場黑手黨策劃的汽車炸彈暗殺。

加米諾因謀殺和其他各種與黑手黨有關的罪行被通緝，於1998年在巴塞羅那第二次被捕，此後一直在羅馬的監獄服無期徒刑，不過他2002年在一場監獄拍攝電影的騷動中逃獄。警方曾為了尋找他進行多次調查，並於2014年發出歐洲逮捕令，不過一直沒有進展。

事件近日出現轉機，Google街景地圖意外捕捉到2個男人在馬德里小鎮加拉帕加爾（Galapagar）一家蔬果店外聊天，警方認為其中一名男子與加米諾非常相似，直到他們發現在附近一家餐廳的Facebook頁面上發現一張加米諾穿着廚師服的照片，並藉由他下巴左側的疤痕來確認身分，最終於去年12月17日將加米諾逮捕。

據悉，他這些年來早已改名為「曼努埃爾」（Manuel），並已經結婚且成為一名廚師。加米諾被捕時相當驚訝，表示自己已經設法斷絕所有聯繫，還詢問警方：「你是怎麼找到我的？我已經10年沒有給家人打電話了！」

領導調查的檢察官證實這些消息，並表示「這並不代表我們每天都在Google地圖上尋找逃犯，之前有很多長期調查，這讓我們追查到西班牙」。

【延伸閱讀】Google Maps意外曝光美軍秘密基地？金字塔湖放大後驚現這東西（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+8
Google Maps驚現「神秘黑洞」位於太平洋中心　網民：地心入口？Google評論都可以捉姦？渣男同小三食完再帶女友去　一個破綻斷正Google Maps街景的「隱藏功能」　台網民紛查舊照尋去世至親身影Google搜尋「日本環球影城」　驚見裸男露下體　更出現詭異行徑Google Maps驚見南極神秘白骨　似海豹卻有後腿　疑為古代動物路癡福音｜Google Maps擬推4大新功能　顯示斑馬線與門牌號

延伸閱讀：

街頭飄下白雪！日本發布關東大雪注意報 東京積雪恐達5公分

搖太多會胃穿孔？日本呼拉圈熱遭不實謠言擊垮 公園立碑謝罪

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

Google Maps
千奇百趣
Google
罪犯逃脫
意大利
西班牙
聯合新聞網