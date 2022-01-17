新冠肺炎｜歐洲收緊抗疫　變相強制接種疫苗　造成社會分斷

隨着新冠病毒Omicron變種的來襲，各國再度收緊防疫措施。特別是歐洲國家，為防止疫情擴大需要進一步推高疫苗接種率。但因政府無法強制國民接種，因此有國家決定採措限制措施，收窄拒絕接種疫苗人們的活動，讓他們生活愈來愈不方便。這樣做如同令拒絕接種疫苗人成為「少數族裔」，備受排擠。



法國國會在1月16日正式通過收緊國民健康碼法案，新規定要求國民必須接種疫苗，才可進入公共場所及搭乘中長程交通工具，無醫療證明不合適接種者沒有例外。法案大幅限制未有接種疫苗的活動範圍，變相強迫國民接種。

圖為1月11日，法國巴黎，法國總統馬克龍正為新年發表演說。（AP）

根據官方數據，法國有92.7%合適接種疫苗的國民已完成接種，但仍有490萬的國民仍未接種第一劑。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在早前介紹收緊措施時表示，政府目的就是要「煩死」他們，迫使他們去接種疫苗為止。

如此變相強制接種的，除了法國外還有德國，德國禁止未接種的人們參與超過兩人的公眾聚會。德國衛生部長勞德巴赫（Karl Lauterbach）表示，若不強制國民接種疫苗，長遠而言根本無法控制疫情。

未接種者成「少數族裔」

如此的方式逐步分斷了已接種疫苗及未接種人們的生活，隨着歐洲愈來愈多人接種疫苗，未接種疫苗的人成為了「少數族裔」，政府的政策正故意排擠他們。因此在各地，近月都發生大小反對抗疫政策的示威。

參加示威的人多會避談疫苗的有效性，針對強制政策剝削自由，認為措施本身不合理。同時隨着政府的排擠愈來愈顯著，社會分斷的情況愈見嚴重，甚至與政治扯上關係。以德國為例，疫苗接種率最低的州份，是極右另類選擇黨（AfD）獲得最多支持的地區。

圖為1月9日，奧地利因斯布魯克，右翼自由黨領袖基克爾（Herbert Kickl）在反抗疫措施集會中演說。（Getty）

當反疫苗成為政治

一份在疫情前2019年，發表在《歐洲公共衛生雜誌》的研究發現，一個國家投票給民粹主義政黨的人口百分比，與疫苗猶豫人口多少存在顯著關係。極右的支持者在疫情期間打着「自由」的旗號，反對政府。

瑞士盧加諾大學（University of Lugano）公共衛生研究所傳理學教授薩格斯（Suzanne Suggs）表示，這些人對自由有着扭曲的想法，他們認為傷害他人也是「個人的自由」。

倫敦衛生和熱帶醫學學院（London School of Hygiene & Tropical Medicine）教授麥基（Martin McKee）表示，世界各地絕大部分人都支持抗疫，但只有他們例外：「但你不能對他們做什麼，也不可能讓他們成為烈士。但當他們聚集在一起，他們就把自己和他人置身在危險中。」