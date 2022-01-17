俄羅斯應美國要求搗破黑客集團REvil　曾涉攻擊美國輸油管道

俄羅斯聯邦安全局（FSB）採取行動，拘捕了14人，宣布解散了名為「REvil」的黑客集團，並搜出數以百萬的現金。當局稱行動是應美國的要求下進行，兩國協調執法頗為罕有，特別美俄近日受烏克蘭局勢影響關係緊張，俄羅斯打擊黑客行動備受注目。



俄羅斯塔斯社（TASS）1月15日報道，行動在14日展開。俄羅斯FSB在境內跨州多處採取突擊，拘捕14名隸屬黑客集團「REvil」成員。當局指他們在行動中搜獲60萬美元及50萬歐元的現金，20部名貴房車，及總值4.2億盧布（約4200萬港元）的虛擬貨幣。

塔斯社公開了部分拘捕行動的映像，執法人員突襲闖入屋內採取拘捕行動。（TASS影片截圖）

當局指有關應美國的要請求下進行，行動始末亦已通知美方。REvil在2021年曾參與攻擊美國最大輸油管道Colonial Pipeline，導致公司被迫暫停服務近一星期。其後黑客組織亦參與攻擊美國大型IT企業Kaseya，導致使用其服務的多間跨國企業系統無法運作。

美國總統拜登（Joe Biden）上任後多次要求總統普京（Vladimir Putin）協助打擊境內黑客。REvil在美國、歐洲、韓國等的成員在2021年11月先後被拘捕。連同俄羅斯今次的行動，相信REvil已遭受嚴重打擊，俄羅斯宣布已成功搗破了黑客組織。

因俄羅斯與美國沒有引渡疑犯協議，相信被捕人士不會被引渡致美國受審，但他們仍將面對俄羅斯當局起訴，面臨最長7年監禁。