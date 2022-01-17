習近平出席世界經濟論壇視像會議　提出四點倡議

中國國家主席習近平1月17日在北京出席2022年世界經濟論壇（World Economic Forum，WEF）視像會議並發表演講。 ​​​​這也是中國領導人今年出席的首場多邊外交活動。



據報道，習近平在會上發表題為《堅定信心勇毅前行共創後疫情時代美好世界》的演講。

習近平強調，當今世界正在經歷百年未有之大變局。這場變局不限於一時一事、一國一域，而是深刻而宏闊的時代之變。時代之變和世紀疫情相互疊加，世界進入新的動盪變革期。如何戰勝疫情？如何建設疫後世界？這是世界各國人民共同關心的重大問題，也是我們必須回答的緊迫的重大課題。

他指出，「天下之勢不盛則衰，天下之治不進則退。」世界總是在矛盾運動中發展的，沒有矛盾就沒有世界。縱觀歷史，人類正是在戰勝一次次考驗中成長、在克服一場場危機中發展。我們要在歷史前進的邏輯中前進、在時代發展的潮流中發展。要善於從歷史長周期比較分析中進行思考，又要善於從細微處洞察事物的變化，在危機中育新機、於變局中開新局，凝聚起戰勝困難和挑戰的強大力量。

習近平提出四點倡議：第一，攜手合作，聚力戰勝疫情。積極開展藥物研發合作，確保疫苗公平分配，加快推進接種速度，彌合國際「免疫鴻溝」。

第二，化解各類風險，促進世界經濟穩定復甦。我們要探索常態化疫情防控條件下的經濟增長新動能、社會生活新模式、人員往來新路徑，推進跨境貿易便利化，保障產業鏈供應鏈安全暢通，推動世界經濟復甦進程走穩走實。世界各國要堅持真正的多邊主義。主要發達國家要採取負責任的經濟政策，避免給發展中國家造成嚴重衝擊。國際經濟金融機構要發揮建設性作用，防範系統性風險。

第三，跨越發展鴻溝，重振全球發展事業。堅持以人民為中心的發展思想，推進應對氣候變化國際合作，發達經濟體要率先履行減排責任。中國願同各方攜手合作，共同推進倡議落地

第四，摒棄冷戰思維，實現和平共處、互利共贏。搞保護主義、單邊主義，最終只會損人害己。搞霸權霸凌，更是逆歷史潮流而動。和平發展、合作共贏才是人間正道。不同國家、不同文明要在彼此尊重中共同發展、在求同存異中合作共贏。

習近平最後強調，中國將堅定不移推動高質量發展；將堅定不移推進改革開放；將堅定不移推進生態文明建設。