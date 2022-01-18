初步報告指湯加西部損毀嚴重　未造成重大傷亡

湯加火山1月14日爆發並引發海嘯，當地災情至今仍然未明朗。澳洲和新西蘭17日獲得的初步消息指，當地西岸的渡假村遭到嚴重破壞，但未有造成重大傷亡。



澳洲太平洋事務部長舍舍利亞（Zed Seselja）指，初步報告顯示，湯加未有造成大規模傷亡，但海灘及渡假村遭受重大破壞，到處也是損毀的房屋，湯加的機場則似乎處於相對良好的狀態，機場預計可能在19日重開。

湯加火山爆發之後，切斷了整個島嶼的電話和互聯網線路，海底電纜嚴重受損阻礙國際通訊，因此與外界失去聯繫。澳洲和新西蘭17日派出偵察機視察來評估損失。待偵察機拍攝當地的相片和影片並回國後，便能知道更多當地狀況。

新西蘭駐湯加高級專員公署表示，破壞集中在西海岸，那裏有許多渡假村，以及首都努庫阿洛法（Nuku'alofa）的海濱。一層厚厚的火山灰仍然覆蓋在首都上空。

↓火山噴出大量火山灰，導致當地被散落的灰泥覆蓋：

I can't fathom seeing the #tonga Volcanic eruption in real-time from boat. This is insane.pic.twitter.com/1dXRa0lX25 — Doc V (@MJVentrice) January 15, 2022

聯合國表示，偵測到低窪離島哈派群島（Ha'apai islands）發出遇險訊號，且不排除短期內再有火山活動。

另外，一名定居湯加的50歲英國女子格洛弗 （Angela Glover） 在火山爆發引發的海嘯中喪生，相信她當時正與丈夫在他們成立的救助流浪狗組織嘗試拯救受困狗隻時遇難，是當地已知的首名死者。