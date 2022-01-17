湯加火山爆發釋出大量二氧化硫　斐濟發酸雨警報

湯加火山爆發，雖因發生在海底沒有噴出炎熱岩漿，但仍釋放出大量有毒氣體。這些氣體部分溶進海水，部分連水蒸氣釋放在大氣中。斐濟政府警告，大平洋的二氧化硫濃度急速上升，有機會形成酸雨和煙霾造成危害。



斐濟環境署1月17日發出警告，指當地可能會降下酸雨，呼籲居民緊閉戶外水箱，及留在家中避免外出。

新西蘭國家水與大氣研究所（NIWA）報道，指雖然早前跡象並未顯示平流層中的二氧化硫含量大增，但大平洋的二氧化硫濃度明顯上升，顯然是受到湯加火山爆發影響。

圖為1月17日，新西蘭國家水與大氣研究所（NIWA）釋出的全球二氧化硫顯示，可見在太平洋一般濃度明顯急增。（NIWA官方Twitter截圖）

二氧化硫是人類工業的主要污染物之一，但大自然亦會自然排出，其中大部分來自火山爆發。二氧化硫呈酸性，溶於水中可造成酸雨。酸雨可污染水源，對建造物造成破壞，損害農作物及人體健康。

另外因湯加的火山活動仍未穩定，在17日早上才再次發生海底爆發，氣象局警告在沿岸活動的居民要小心。

湯加火山在1月14日爆發，令該國電力及網絡中斷，通訊困難。新西蘭及澳洲在17日已派出偵察機前往該地，視察災情。