美媒：危地馬拉聘請遊說公司為拉近與拜登關係　台灣支付費用

美媒1月18日披露危地馬拉以90萬美元的價格僱用一間遊說公司，以協助危地馬拉總統賈馬太（Alejandro Giammattei）與美國總統拜登（Joe Biden）的政府拉近距離。報道指，這份合約的相關費用由危地馬拉的盟友台灣支付。



美聯社18日指，根據危地馬拉駐美國大使基諾內斯（Quinonez）12日與巴拉德夥伴（Ballard Partners）總裁巴拉德（Brian Ballard）簽署的合約，巴拉德能夠幫助賈馬太拉近與拜登的距離，但未知他會怎樣做。

美國司法部轄下機構《外國代理人登記法》（Foreign Agents Registration Act，FARA）網站13日指，巴拉德夥伴已登記為外國代理人。

圖為美國遊說公司巴拉德夥伴總裁巴拉德的相片。（Ballard Partners）

危地馬拉一名法官因揭露當地賄賂行爲而在華盛頓享有盛譽。美國務院16日抨擊危地馬拉政府企圖取消這名法官的起訴豁免權。拜登也曾多次對危地馬拉的腐敗問題表示憂慮。

美國前總統特朗普（Donald Trump）競選總統前數年，巴拉德已在佛羅里達州（Florida）擔任說客。他之後成為特朗普的主要支持者之一。

巴拉德華盛頓辦事處夥伴Justin Sayfie拒絕進一步評論事件，僅稱由台灣支付費用並非公司的決定。

報道指，專門負責外國遊說法律的律師克爾納（Robert Kelner）認為「一個政府爲另一政府支付遊說費用並不尋常。」他主張「這不違法。但它確實引發出一個問題，那就是給錢的政府是否亦有需要被遊說公司列爲外國當事人。」