遊說的異化・一｜拜登擺脫不掉的隱藏決策者

正當拜登為阿富汗撤軍亂局煩惱之際，華盛頓K街的遊說集團卻另有盤算。政治新聞網站POLITICO在8月底報道，多間遊說公司已向喀布爾以北潘傑希爾谷地（Panjshir Valley）的反塔利班力量毛遂自薦，似乎是想在其對美國求援的呼號中賺上一筆。有美國駐中東的大使級人物亦匿名向POLITICO稱，阿富汗危機將增加對遊說的需求。可以說，凡是美國政治觸及的地方都有說客的身影。



滲透華盛頓的匿名政治獻金、內情遊說之類的金權糾纏關係，主要反映在美國媒體經常提到的「旋轉門」（revolving door）文化之中。即使現任拜登政府在上任之初，高舉「致力於建立一個為人民服務、而非為私人集團利益服務」的口號，可是現時拜登政府的管治班子背景，仍然充滿盤根錯節的利益輸送網絡的影子，往往有左右其決策的能力。

拜登與上一任總統特朗普（商人巨富出身），或「前上司」奧巴馬（奧巴馬就任總統前只有48歲，聯邦參議員年資只有7年）不同，他在華盛頓的人脈是44年擔任參議員和副總統的經驗積累而成。無論去年競選團隊、待上任過渡團隊，到現今的執政班子，拜登身後，總是一班遊走華盛頓多年的資深政務官、遊說專家和企業諮詢顧問。

拜登身後的執政班子，總是一班遊走華盛頓多年的資深政務官、遊說專家和企業諮詢顧問。（Getty Images）

譬如現任總統高級顧問里克凱蒂（Steve Ricchetti），他是拜登2020年總統競選團隊主席，曾先後在克林頓、奧巴馬任內擔任過白宮要職。自克林頓政府下野後，在2001年，他與弟弟Jeff成立了名為Ricchetti Inc的遊說公司。

直至拜登在2008年就任副總統後，里克凱蒂才放棄註冊說客的身份，再次走進白宮，擔任副總統幕僚長。2020年拜登競選總統，里克凱蒂再度出山協助拜登，尤其主責遊說華爾街大行為拜登競選工程捐款。及後，他便擔任拜登政府總統高級顧問至今。

里克凱蒂進入白宮後，其相關遊說公司似乎就馬上撈得風生水起。《華爾街日報》今年7月報道：Ricchetti Inc單在今年上半年（即拜登上任半年以來）賺進167萬美元，相比之下，2014年至2020年9月期間，該公司未有一個季度賺取多於30萬美元的收入。根據遊說企業披露紀錄，Ricchetti的客戶包括了電商巨頭亞馬遜、電訊巨企AT&T、美國銀行家協會、通用汽車和TC能源公司。

現任總統高級顧問里克凱蒂（Steve Ricchetti），他是拜登2020年總統競選團隊主席，也曾先後在克林頓、奧巴馬任內擔任過白宮要職。（Getty Images）

談到亞馬遜，亦可以提一下現在帶領亞馬遜「全球遊說及媒體關係」團隊的卡尼（Jay Carney）。這位記者出身的傳訊精英，與拜登相當熟絡，2009年起曾擔任副總統辦公室的傳訊總監，及後更升遷至奧巴馬政府任內的第二任白宮新聞秘書。自奧巴馬政府下野後，卡尼在2015年入職亞馬遜，長期與華盛頓政界保持密切接觸關係。

有觀點認為，某人在行政機關擔任公職時，私人機構可以通過給予豐厚利益，譬如離開公職後的高薪職位承諾，來嘗試影響某人的決策。又或者是，當某人下野後，憑着自己擔任公職期間累積的政治人脈資本，加入或自組遊說團體或戰略顧問公司，幫助商業機構謀取生意利益或政策上的便利。

「現在拜登的問題是，他認為以前所認識的說客『現已不再是說客』……即使成為了親密戰友，你難以弄得清楚他們的動機。看回他們過去的工作，更能預測這一點。」自由派智庫經濟政策研究中心（Center for Economic and Policy Research，CEPR）政策分析員Jeff Hauser說道。

華盛頓充滿政界、商界、遊說界、公關界和學術界之間的「旋轉門」。（Getty Images）

「新瓶舊酒」 只為走法律罅？

不少下野公職人員，會進入私人服務領域，等待下次政黨輪換（即四年、八年，甚至更長時間），爭取接受新一屆政府的公職任命。華盛頓變相成為這班人遊走於政界、商界、遊說界、公關界和學術界的「旋轉門」。

當然，我們不能光說拜登政府對這種「旋轉門」文化完全視若無睹。拜登甫上任後，也立即簽署了行政命令，禁止官員離開政府後兩年內加入遊說公司成為專業說客，或登記成為「外國代理人」（foreign agents）。

可是，這個規範並不包括很多扎根在華盛頓的所謂「戰略顧問公司」（strategic advisory firm）。這些公司雖然名義上不是「遊說公司」，但實際很可能是為私人企業、團體或組織向政府官僚進行不同程度類似於「遊說」的服務，試圖影響政策制定者的決策。

最明顯的例子，必然要數到美國國務卿布林肯（Antony Blinken）上任前所創辦的一間華盛頓戰略顧問公司WestExec Advisors。布林肯為其共同創辦人之一，另一個聯合創辦人，則是曾在克林頓政府和奧巴馬政府先後擔任國務院副助卿及次卿等職務的弗洛諾伊（Michèle Flournoy）。拜登上任之初，弗洛諾伊曾被視為國防部長大熱，惟最終職位落在奧斯汀（Lloyd Austin）之上。

圖為2021年8月2日，美國國務卿布林肯於國務院出席記者會。（AP）

順帶一提，現任國防部長奧斯汀及國家安全委員會印太事務協調官（即「亞洲沙皇」，Asia tsar）坎貝爾（Kurt Campbell），同樣與布林肯及弗洛諾伊關係匪淺。

奧斯汀曾在一間與後二人有關聯的投資公司Pine Island Capital擔任合夥人。該公司過往的資產投資組合，包括一些從事國防及軍工設備生產的製造商、研發先進軍事訓練系統的科技企業；坎貝爾則與弗洛諾伊聯合創辦一間頗具影響力的外交智庫新美國安全中心（Center for a New American Security，CNAS），現任國務次卿努蘭德（Victoria Nuland）、國防部印太安全事務助理部長拉特納（Ely Ratner），均曾在新美國安全中心任職高層，坎貝爾另外亦是戰略顧問公司The Asia Group創辦人，遊走華盛頓的經驗極為豐富。

說回布林肯創辦的WestExec Advisors。曾接受WestExec「諮詢」服務的客戶包括波音公司（Boeing）和Facebook。現任國家情報總監海恩斯（Avril Haines）、現任白宮發言人普薩基（Jen Psaki）、現任中情局副局長科恩（David S. Cohen）、現任司法部副部長莫納科（Lisa Monaco）均曾在WestExec工作過。除了這些耳熟能詳的「大名」外，還有多達十至數十名WestExec相關人員加入拜登班底，現正任職白宮中高層各級職位。

在法律上，WestExec在註冊成立之初，並非隸屬於「遊說公司」這一公司性質類別，有關僱員亦不被定義為「說客」（lobbyist），所以能夠規避應用於一般遊說公司的嚴謹利益申報要求。而且，根據美國政治捐獻數據庫OpenSecrets資料顯示，上述眾人均未正式登記為「註冊說客」──這些白宮核心人物上任前雖然並非法律明確介定的「說客」，然而，他們與各大私人企業和機構的長期合作關係，以及背後潛在利益瓜葛，又有誰能說得清，理得明？

一些白宮核心人物上任前雖然並非法律明確介定的「說客」，然而，他們與各大私人企業和機構的長期合作關係，以及背後潛在利益瓜葛，又有誰能說得清，理得明？（路透社）

換言之，儘管有關遊說團體的規範有多嚴謹，若然某公職官僚從政府下野後，非以「註冊說客」的身份為私人企業或團體提供「諮詢」服務，一樣可能構建成無約束的政經裙帶利益關係。

事實上，奧巴馬和特朗普曾先後收緊下野官員從事政治遊說及諮詢行業的限制。譬如，特朗普曾發布行政命令，禁止前官員下野後五年內為其他機構向政府進行遊說工作。不過，基於制度漏洞，不少特朗普幕僚在其卸任總統後仍然為其他私人企業或機構擔任各類型「顧問」，進行各種「諮詢」工作──而非以「遊說」名義。

這種流傳百年的旋轉門文化，無關乎政策制定者的所屬黨派──儘管歷任總統嘗試名義上收緊限制，惟這一使遊說文化異化成華盛頓政圈利益小圈子的詬病，至今依然難以根治。