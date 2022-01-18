中國外交部：立陶宛企圖用自身錯誤綁架中歐關係　不負責任且危險

立陶宛方面要求歐盟出面對抗中國施壓後，中國外交部發言人趙立堅1月18日表示，立陶宛企圖用自身錯誤綁架中歐關係，不負責任也很危險。



支持「台灣」為名的政治人物，立陶宛外交部長蘭茨貝爾吉斯（Gabrielius Landsbergis）多次表示，立陶宛在與中國大陸的關係中寄望於歐盟援助。（AP）

據中國外交部官方網站1月18日消息顯示，趙立堅主持中國外交部例行記者會。有記者提問指，1月14日歐盟非正式外長會後舉行的記者會上，法國外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）表示，歐盟成員國在會上批評了中國對立陶宛的「脅迫」，法國將在擔任歐盟輪值主席國期間加速推動出台反脅迫措施；歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）也表示，歐盟成員國同立陶宛團結一致，記者詢問中方對此有何評論。

趙立堅稱，中方堅決反對任何形式的政治和外交脅迫，也從不以經濟脅迫對待他國，如果有關方面真如其所說要同立陶宛團結一致，那就請提醒立方，解決問題的辦法只有一個，回到一個中國的正確軌道上來。

趙立堅同時發出警告，希望歐方明辨是非，恪守一個中國原則和中歐建交時歐方作出的鄭重承諾，秉持客觀公正立場，以實際行動維護中歐關係健康穩定發展。