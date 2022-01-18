倉鼠感染新冠病毒｜外國曾有水貂傳人案例　美國CDC：機率低

香港有寵物店的倉鼠樣本對新冠病毒（SARS-CoV-2）檢測初步呈陽性反應，有店員和顧客也初步確診，政府不排除是動物傳人個案後，宣告全港2,000隻倉鼠和細小動物要人道處理。在外國，丹麥、荷蘭曾出現水貂傳人個案，丹麥更為此撲殺多達1700萬隻水貂，引起法律爭議。據美國疾病控制和預防中心（CDC）指，動物將新冠病毒傳給人的風險仍低。



荷蘭南部北布拉班特省（Noord-Brabant）兩個水貂養殖場在2020年4月爆發新冠肺炎疫情。政府同年5月表示，一名水貂養殖場工人從水貂感染新冠病毒，是當地首宗動物傳染人類的個案。

丹麥撲殺水貂：丹麥政府2020年11月下令撲殺水貂。圖為2020年11月7日，丹麥博丁一名水貂養殖場場主看着被撲殺的水貂。（Getty）

丹麥撲殺水貂

丹麥2020年亦發現新冠病毒變異病毒株在水貂養殖場傳播，懷疑有逾200個新冠病例是與水貂有關。政府同年11月決定撲殺全國1,500萬至1,700萬隻水貂，以防變種病毒透過動物傳染人類。當時丹麥仍未有新冠疫苗，政府表示擔心若病毒一再變種，可能影響未來疫苗的效力。

這個決定之後掀起法律爭議，丹麥其後承認政府沒有合法權力去撲殺健康的水貂，應只可撲殺已感染新冠病毒的水貂，農業部長延森（Mogens Jensen）最後因此引咎辭職，首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）要接受國會調查，風波燃燒至今。

弗雷澤里克森2021年11月3日強調，她事前不知道政府沒權下全面撲殺令。

寵物：圖為2021年10月3日，美國首都華盛頓民眾帶他們的寵物到天主教堂接受祝福。（Getty）

美國CDC：風險低

美國CDC於18日在網站上表示，荷蘭、丹麥和波蘭均曾報告過水貂向人傳播新冠病毒的個案，數據表明美國可能也發生過類似情況，但CDC也強調動物將新冠病毒傳給人的風險低，目前未有證據顯示動物在把新冠病毒傳給人類方面扮演重要角色。

CDC又指，需有更多研究才能了解不同動物是否會受新冠病毒影響，以及牠們如何受影響。