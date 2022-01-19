以色列警方被指用間諜軟件監視民眾　國會要求調查

以色列傳媒報道，當地警方懷疑使用間諜軟件監視民眾，包括反對時任總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的示威者，事件曝光後，國會要求展開調查。



美聯社1月18日引用希伯來語商業報章《Calcalist》報道，指以色列警方2020年在沒有法庭手令或法官的監管下，使用當地軟件公司NSO Group的間諜軟件「飛馬」（Pegasus），監視反內塔尼亞胡的示威者領袖，甚至入侵兩名捲入貪污疑雲的現任市長及多名民眾等。

《Calcalist》報道公開後，以色列朝野都表示對事件感到震驚，能源及水資源部長艾哈拉（Karine Elharrar）指一個民主國家不應容許這種監視出現；在野黨議員認為執法部門在沒有法律監管下竊聽民眾是非常不當，並稱如果內容屬實，國會應調查事件。國會內部安全委員會則表示會就有關指控舉行聽證會。

以色列警方否認報道內容，強調一切行動守法，公共安全部長巴以夫（Omer Barlev）則在Twitter留言，指要求警方核實是否獲法官明確授權使用該間諜軟件。

NSO重申「飛馬」是用於針對罪犯和恐怖份子，強調公司無法控制客戶如何使用該軟件。而今次已經並非首次傳出「飛馬」監視民眾的情況，全球多國包括沙特阿拉伯、墨西哥等地的人權份子、政治人物及記者都成為當局目標。美國則下令禁止當地企業向NSO出售技術。