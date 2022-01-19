對決定約翰遜命運發揮關鍵作用　1922委員會是什麼？｜新聞教室

英國首相約翰遜（Boris Johnson）身陷「派對門」醜聞，已有保守黨員有意提不信任動議，去信「1922委員會」。這個1922委員會（1922 committee）是什麼？為何它有撤換首相的能力？



1922委員會是保守黨的一個由後座議員組成的委員會，委員會可以獨立就黨內事務及發展提供意見，不受前座議員控制，委員會在選擇黨領導發揮重要作用。當保守黨為執政黨時，黨領導將會成為首相，因此委員會的支持或否，將直接影響首相命運。

圖為2019年6月，英國倫敦，1922委員會正召開會議。（Getty）

1922委員會名字雖叫1922，但實質是1923年成立。在1922年，保守黨多名議員召開會議，決定退出由自由黨勞萊佐治（David Lloyd George）領導的聯合政府，並在同年觸發的大選中獲勝。保守黨1923年執政後，在4月成立1922委員會，旨在發揮如同1922年指導方向的作用。

54人觸發的信任投票

當保守黨員對現時領導不滿時，可以去信黨1922委員會。當委員會收到下議院15%保守黨員人數的去信後（現屆政府為54人），就會採取行動。雖然現有報道有約20名黨員已去信委員會，但委員會不會公布具體數字，也不會公開人名，除了一些已公開表明要求約翰遜辭職的人。

當委員會收到54名下議員的請求後，將會通知黨領導層及約翰遜，進行信任投票。若果約翰遜勝出，他將可繼續留任，而委員會不會在同一年對其再次投票。但若約翰遜失敗，他將被要求辭職，同時辭任首相職位。

不過即使約翰遜獲勝，也不一定代表可以繼續長久留任。前任首相文翠珊（Theresa May）因領導脫歐的爭議，在2018年12月接受1922委員會的信任投票，雖然她獲勝繼續留任，但她最後還是在數個月後辭職，由約翰遜取代。